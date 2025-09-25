MasterChef Türkiye'de stüdyo karıştı: Yarışmacı Mehmet Şefin üstüne yürüdü! MasterChef Çağatay diskalifiye mi edildi?

MasterChef Türkiye 2025 sezonunun son bölümünde, Mavi takım kaptanı Çağatay Doğanoğlu ile Mehmet Şef arasında yaşanan tartışma sosyal medyada çok konuşuldu. Çağatay, Mehmet Şefin üstüne yürüdü. Peki, MasterChef Çağatay diskalifiye mi edildi?

MASTERCHEF'TE STÜDYO KARIŞTI

Eleme oyunu sırasında, Mehmet Şef'in uyarılarına rağmen Çağatay'ın takım arkadaşlarıyla iletişimini sürdürmesi, ortamın gerdi. Mehmet Şef, Çağatay'ı sakinleştirmek için dışarıya çıkmayı teklif etti. Ancak Çağatay, öfkesine hakim olamayarak şefe doğru yürüdü. Bu durum, diğer katılımcıların müdahalesiyle daha da tırmandı.

MASTERCHEF ÇAĞATAY YARIŞMADAN DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİ?

MasterChef Çağatay'ın diskalifiye edilip edilmediği henüz belli değil. Yayınlanan bölümün ardından sosyal medyada “Çağatay diskalifiye mi edildi?” sorusu gündeme geldi. Yapım ekibi tarafından henüz resmi bir diskalifiye kararı açıklanmadı. Yarışmacının yarışmaya devam edip etmeyeceği, yeni bölümde yayınlanacak jüri değerlendirmesiyle netlik kazanacak.