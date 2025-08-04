MasterChef Türkiye'de yarışacak isimler belli oldu...

MasterChef Türkiye'de yeni sezon büyük bir heyecanla başladı. 3 etaptan oluşan elemeyi geçmeyi başaran yarışmacılar önlüklerini giydi. İşte şampiyonluk için kıyasıya rekabet edecek olan yarışmacılar...

MasterChef Türkiye'de ilk gruptan birinci olarak çıkan isim Furkan oldu.

MasterChef'te ikinci olarak ana kadroya eklenen isim Eylül oldu.

MasterChef Türkiye'nin 3. ismi Çağatay oldu.

4. olarak MasterChef Türkiye ana kadrosuna eklenen isim Onur oldu.

İlk gruptan 5. olarak ana kadroya eklenen isim Hilal oldu.

MasterChef Türkiye'de ikinci gruptan ana kadroya çıkmayı başaran ilk isim Sercan oldu.

MasterChef't5e ikinci gruptan 2. olarak çıkan yarışmacı Ayla.

MasterChef Türkiye'de 8. olarak ana kadroya eklenen isim İhsan oldu.

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonda ana kadroda yarışacak ve 9. olarak ana kadroya eklenen ismi Ayten oldu.

Çağlar, ana kadroya ikinci gruptan eklenen son yarışmacı oldu.

Sezer, MasterChef Türkiye'de 3. grubun ilk ismi olarak ana kadroya dahil oldu.

MasterChef'te 3. gruptan ikinci olarak çıkan isim Cansu oldu.

MasterChef Türkiye'de 13. olan yarışmacı Özkan oldu.

Gizem, MasterChef'te 14. isim oldu

3. gruptan son olarak ana kadroya dahil olan yarışmacı İrem oldu.

Hakan, MasterChef'te son gruptan birinci olarak ana kadroya dahil olan isim oldu.

Son gruptan ikinci olarak ana kadroya çıkan isim Tunahan oldu.

MasterChef'in 18. yarışmacısı Sümeyye oldu.

MasterChef Türkiye'de 19. olarak ana kadroya dahil olan isim Merve oldu.