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MasterChef Türkiye'de yarışacak isimler belli oldu...
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MasterChef Türkiye'de yarışacak isimler belli oldu...

4.08.2025 10:28:00
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Haber Merkezi
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MasterChef Türkiye'de yarışacak isimler belli oldu...

MasterChef Türkiye 2025 sezonunda ana kadro ve yedeklerde yarışacak isimler belli oldu. İşte bu sezon şampiyonluk için ter dökecek 20 yarışmacı...

MasterChef Türkiye'de yarışacak isimler belli oldu...

MasterChef Türkiye'de yeni sezon büyük bir heyecanla başladı. 3 etaptan oluşan elemeyi geçmeyi başaran yarışmacılar önlüklerini giydi. İşte şampiyonluk için kıyasıya rekabet edecek olan yarışmacılar...

MasterChef Türkiye'de yarışacak isimler belli oldu...

MasterChef Türkiye'de ilk gruptan birinci olarak çıkan isim Furkan oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışacak isimler belli oldu...

MasterChef'te ikinci olarak ana kadroya eklenen isim Eylül oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışacak isimler belli oldu...

MasterChef Türkiye'nin 3. ismi Çağatay oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışacak isimler belli oldu...

4. olarak MasterChef Türkiye ana kadrosuna eklenen isim Onur oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışacak isimler belli oldu...

İlk gruptan 5. olarak ana kadroya eklenen isim Hilal oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışacak isimler belli oldu...

MasterChef Türkiye'de ikinci gruptan ana kadroya çıkmayı başaran ilk isim Sercan oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışacak isimler belli oldu...

MasterChef't5e ikinci gruptan 2. olarak çıkan yarışmacı Ayla.

MasterChef Türkiye'de yarışacak isimler belli oldu...

MasterChef Türkiye'de 8. olarak ana kadroya eklenen isim İhsan oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışacak isimler belli oldu...

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonda ana kadroda yarışacak ve 9. olarak ana kadroya eklenen ismi Ayten oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışacak isimler belli oldu...

Çağlar, ana kadroya ikinci gruptan eklenen son yarışmacı oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışacak isimler belli oldu...

Sezer, MasterChef Türkiye'de 3. grubun ilk ismi olarak ana kadroya dahil oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışacak isimler belli oldu...

MasterChef'te 3. gruptan ikinci olarak çıkan isim Cansu oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışacak isimler belli oldu...

MasterChef Türkiye'de 13. olan yarışmacı Özkan oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışacak isimler belli oldu...

Gizem, MasterChef'te 14. isim oldu

MasterChef Türkiye'de yarışacak isimler belli oldu...

3. gruptan son olarak ana kadroya dahil olan yarışmacı İrem oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışacak isimler belli oldu...

Hakan, MasterChef'te son gruptan birinci olarak ana kadroya dahil olan isim oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışacak isimler belli oldu...

Son gruptan ikinci olarak ana kadroya çıkan isim Tunahan oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışacak isimler belli oldu...

MasterChef'in 18. yarışmacısı Sümeyye oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışacak isimler belli oldu...

MasterChef Türkiye'de 19. olarak ana kadroya dahil olan isim Merve oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışacak isimler belli oldu...

Ana kadroya son olarak eklenen isim İlhan oldu.

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