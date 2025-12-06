MasterChef Türkiye'nin finalistleri belli oldu: Kazanan canlı yayında açıklanacak...

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda gerçekleşen kıyasıya rekabet finalistlerin belli olması ile sona erdi. Özkan, Sezer, Hakan ve Çağatay'ın önlüklerini almasının ardından gerçekleşen etapların ardından iki isim finalist olarak belirlenirken iki isim de yarışmaya veda etti.

İLK FİNALİST DÜN BELLİ OLMUŞTU...

MasterChef Türkiye'de ilk finalist olarak belirlenen yarışmacı Özkan oldu. Özkan üçüncü olarak yarı final etabına çıkmaya hak kazanmıştı.

FİNAL TURUNDA KAŞIK ALDI

MasterChef Türkiye'nin ikinci finalisti 5 Aralık akşamında gerçekleşen oyunların ardından belli oldu. Gecenin sonunda Sezer 70, Çağatay 66, Hakan ise 64,5 puan kazandı. Böylece ikinci finalist Sezer oldu.

Sezer'in final etabında hazırlamış olduğu tabak Danilo Şef'ten kaşık aldı. Şeflerin övgü ile bahsettiği tabaktan Sezer 26,5 puan kazandı.

KAZANAN CANLI YAYINDA BELLİ OLACAK

MasterChef'in kazananı 6 Aralık Cumartesi akşamı canlı yayında belli olacak.