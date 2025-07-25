MasterChef Türkiye'nin ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya'nın mutlu günü

TV8'deki MasterChef Türkiye programında kendine has üslubuyla tanınan sert eleştirileri ve net tavırlarıyla sık sık adından söz ettiren jürisi Mehmet Yalçınkaya, bu kez özel hayatıyla gündem oldu.

Ünlü şefin gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Utkan Yalçınkaya, üniversiteden mezun oldu.

Sevilen şef Mehmet Yalçınkaya, bu özel günü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duygusal bir paylaşımla takipçilerine duyurdu.

OĞLU GASTRONOMİ MEZUNU OLDU

Oğluyla birlikte çekilmiş mezuniyet fotoğrafını paylaşan Mehmet Şef, "Bugün gurur verici bir gün. Aslanım, sevgili oğlum Utkan Yalçınkaya Gastronomi mezunu oldu. Bizim için büyük gurur. Ailede artık diplomalı bir aşçımız var. Yolun ve bahtın açık olsun evlat" açıklamasında bulundu.

"BABASININ İZİNDEN GİDİYOR"

Hem kariyeri hem de özel yaşamıyla herkes tarafından merak edilen Mehmet Yalçınkaya’nın bu paylaşımı kısa sürede takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Sevenleri, "Hem yakışıklı, hem başarılı", "Babasının izinden gidiyor", "Maşallah, yolu hep açık olsun" gibi yorumlarla ünlü şefin oğlunun mezuniyet sevincine ortak oldu.