MasterChef Türkiye’de elenen isim belli oldu: Gözyaşları içinde veda etti

20 Eylül 2021 Pazartesi, 11:55

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Oyunu kaybeden kırmızı takımın eleme adayları ise Burcu ve Mustafa oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden kırmızı takımda eleme potasına giren isimler Tunahan ve Hamza oldu.

MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyununu ise mavi takım kaybetti. Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Mert'in eleme potasına gönderdiği Ateş, haftanın 5. eleme adayı oldu. Oylamada ise adı en çok yazılan Azize, haftanın 6. ve son eleme adayı oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE’DE KİM ELENDİ?

Yarışmacılar ilk oyunda pirinç ile yaratıcılık turuna çıktı ve eleme potasından çıkan isimler Azize, Hasan ve Burcu oldu. Ateş, Tunahan ve Mustafa ise son eleme turuna kaldı.

Üç yarışmacı Mehmet Şef'in imza tabağını en iyi şekilde yapmak için tezgah başına geçti. Mustafa oyunun birincisi olurken, Ateş ikinci olarak bu hafta elenmekten kurtuldu. Yarışmaya veda eden isim ise Tunahan oldu.

Yarışmadaki arkadaşı Tunahan'ın vedası hakkında konuşan Ateş, 'Mutluyum diyemem hala üzgünüm, bu hafta mutlu olabilir miyim bilemem' ifadelerini kullanarak gözyaşlarını tutamadı.

ŞEFLER DE DUYGULANDI

“Umutlarımın ümitlerimin tükendiği anda size geldim” sözlerinin kendisini etkilediğini belirten Mehmet Şef, “Sınırda bir adamsın, mücadele ruhu yüksek bir adamsın” ifadelerini kullandı.

MasterChef'te şampiyonluğa gidebileceğini düşündüğünü söyleyen Tunahan ise hayallerinin yarım kalmasından dolayı gözyaşlarına boğuldu. 19 yaşındaki genç yarışmacının veda konuşması ünlü şefleri de duygulandırdı.