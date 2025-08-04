Yarışmacılar, MasterChef Türkiye'de yedekler kadrosuna bileti kapabilmek için tezgah başına geçerek tüm hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef yedeklerden kim kazandı? MasterChef'te son yedek kim oldu?
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
Masterchef'te ana kadroya girecek yedek yarışmacılar belli oldu. MasterChef Türkiye'de 20 kişiden oluşan ana kadro seçmeleri tamamlandı. Son olarak İlhan'ın önlüğü kazandığı MasterChef'te 4. grup yedekleri belli oldu. MasterChef Türkiye'de dördüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren 4 yarışmacı Mert, Ali İhsan, Edanur ve Aslı oldu.
MASTERCHEF ANA KADRO
1. Grup Yarışmacıları:
- Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan
- Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül
- Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay
- Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur
- Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal
MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.
2. Grup Yarışmacıları:
- Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan
- Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla
- Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan
- Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten
- Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar
İkinci grupta ise ana kadroya yedeklerden Nisa, Barış, Alperen ve Deniz dahil oldu
3. Grup Yarışmacıları:
- Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer
- Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu
- Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan
- Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem
- Ana kadroya giren 15. yarışmacı: İrem
- Ana kadroya giren 16. yarışmacı Hakan
Üçüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar Muratcan, Şule, Ömer ve Yakup oldu.
4. Grup Yarışmacıları:
- Ana kadroya giren 16. yarışmacı: Hakan
- Ana kadroya giren 17. yarışmacı: Tunahan
- Ana kadroya giren 18. yarışmacı: Sümeyye
- Ana kadroya giren 19. yarışmacı: Merve Gezgin
- Ana kadroya giren 20. yarışmacı: İlhan
MasterChef Türkiye'de dördüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren 4 yarışmacı Mert, Ali İhsan, Edanur ve Aslı oldu.