Yarışmacılar, MasterChef Türkiye'de yedekler kadrosuna bileti kapabilmek için tezgah başına geçerek tüm hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef yedeklerden kim kazandı? MasterChef'te son yedek kim oldu?

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Masterchef'te ana kadroya girecek yedek yarışmacılar belli oldu. MasterChef Türkiye'de 20 kişiden oluşan ana kadro seçmeleri tamamlandı. Son olarak İlhan'ın önlüğü kazandığı MasterChef'te 4. grup yedekleri belli oldu. MasterChef Türkiye'de dördüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren 4 yarışmacı Mert, Ali İhsan, Edanur ve Aslı oldu.

MASTERCHEF ANA KADRO

1. Grup Yarışmacıları:

Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan

Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül

Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay

Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur

Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal

MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.

2. Grup Yarışmacıları:

Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan

Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla

Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan

Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten

Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar

İkinci grupta ise ana kadroya yedeklerden Nisa, Barış, Alperen ve Deniz dahil oldu

3. Grup Yarışmacıları:

Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer

Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu

Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan

Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem

Ana kadroya giren 15. yarışmacı: İrem

Ana kadroya giren 16. yarışmacı Hakan

Üçüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar Muratcan, Şule, Ömer ve Yakup oldu.

4. Grup Yarışmacıları:

Ana kadroya giren 16. yarışmacı: Hakan

Ana kadroya giren 17. yarışmacı: Tunahan

Ana kadroya giren 18. yarışmacı: Sümeyye

Ana kadroya giren 19. yarışmacı: Merve Gezgin

Ana kadroya giren 20. yarışmacı: İlhan

MasterChef Türkiye'de dördüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren 4 yarışmacı Mert, Ali İhsan, Edanur ve Aslı oldu.