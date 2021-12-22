MasterChef'in ünlü jürisi Somer Sivrioğlu boşandı
TV8'de yayınlanan MasterChef programının jüri üyelerinden şef Somer Sivrioğlu, eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşandı.
Fenomen yemek yarışması MasterChef'in jüri üyelerinden şef Somer Sivrioğlu, eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşandı.
Şef Sivrioğlu'nun eşi Aslı Sivrioğlu, 2019 yılında boşanma davası açmıştı. Boşanmanın nedeni olarak Somer Sivrioğlu'nun program editörlerinden birisiyle yasak aşk yaşaması gösterilmişti.
ANLAŞMALI BOŞANDILAR
Pandemi nedeniyle uzayan boşanma süreci bugün sona erdi.
İstanbul 4. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Somer Sivrioğlu ile Aslı Sivrioğlu geldi. Gizli görülen duruşma basına kapalı yapıldı. Çift anlaşmalı olarak boşandı.
Somer Sivrioğlu'nun "Boşanmakta kararlı" olduğunu ifade ettiği, Aslı Sivrioğlu'nun ise nafaka ve tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi. İki çocuklarının velayeti Sidney’de yaşayan anne Aslı Sivrioğlu’na verildi. Somer Sivrioğlu da belirli günlerde çocuklarını görebilecek.
Öte yandan Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna da eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz günlerde boşanmıştı.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu