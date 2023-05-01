MasterChef'in ünlü şefi Jock Zonfrillo yaşamını yitirdi

MasterChef Avustralya, 46 yaşındaki ünlü şef Jock Zonfrillo'nun Melbourne'de yaşamını yitirdiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2023 - 11:46
MasterChef'in ünlü şefi Jock Zonfrillo yaşamını yitirdi
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Ünlü şef Jock Zonfrillo, Melbourne'de yaşamını yitirdi.

46 yaşındaki Zonfrillo'nun ölümüyle ilgili Kanal ve programdan yapılan açıklamada şöyle denildi:

 

"MasterChef ailesinin sevilen bir üyesi olan Jock Zonfrillo'nun ani kaybı nedeniyle derin bir şok ve üzüntü içindeyiz. Jock, Avustralyalılar tarafından çok satan bir yazar, bir şef, çok iyi bir hayırsever ve MasterChef jürisi olarak biliniyordu ancak sevgi dolu bir baba, koca, erkek kardeş ve oğul olarak hatırlanacak." 


MasterChef Avustralya

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