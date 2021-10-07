MasterChef’te korku dolu anlar: Tencere alev aldı

MasterChef Türkiye'nin 6 Ekim Çarşamba ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Takımlar Meksika mutfağından yemekler yaparken, Safanur isimli yarışmacı büyük bir talihsizlik yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2021 Perşembe, 13:29
MasterChef’te korku dolu anlar: Tencere alev aldı
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MasterChef Türkiye 2021'de 7. haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynanırken mavi takımdan Safanur büyük bir talihsizlik yaşadı. Safanur isimli yarışmacı ocaktaki bir tencereye yağ dökünce ortalık bir anda alev aldı.

Talihsiz kazanın yaşandığı o anlarda yarışmacılar da korku yaşadı.

Yaşanan olayın ardından Şef Mehmet Yalçınkaya da Safanur’a, ’"Kızım ne yapıyorsun? Yakacaksın birini. Eliniz yüzünüz yanacak" sözleriyle tepki gösterdi.



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