MasterChef’te korku dolu anlar: Tencere alev aldı

07 Ekim 2021 Perşembe, 13:29

MasterChef Türkiye 2021'de 7. haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynanırken mavi takımdan Safanur büyük bir talihsizlik yaşadı. Safanur isimli yarışmacı ocaktaki bir tencereye yağ dökünce ortalık bir anda alev aldı.

Talihsiz kazanın yaşandığı o anlarda yarışmacılar da korku yaşadı.

Yaşanan olayın ardından Şef Mehmet Yalçınkaya da Safanur’a, ’"Kızım ne yapıyorsun? Yakacaksın birini. Eliniz yüzünüz yanacak" sözleriyle tepki gösterdi.



