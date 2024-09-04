MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? Kimler eleme adayı oldu? Masterchef'te 4 Eylül'de eleme adayları kimler oldu?
MasterChef'te takım oyunları büyük bir heyecanla devam ediyor. Yarışmacılar haftanın ikinci takım oyunu için mücadele etti. Peki, MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? Kimler eleme adayı oldu? Masterchef'te 4 Eylül'de eleme adayları kimler oldu?
MasterChef'te yeni haftanın ikinci takım oyununda Mavi takım ve Kırmızı takım kıyasıya mücadele etti. Peki, MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? Kimler eleme adayı oldu? Masterchef'te 4 Eylül'de eleme adayları kimler oldu?
GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
4. haftada yarışmaya veda eden isim Çağlar oldu.
KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
Beril
Nigar
Beyza
Ezgi
Ayşe
Zeynep
Zübeyde
Eda
MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Kaan
Nevzat
Alper
Semih
Kerem
Hakan
Muratcan
Akın
Emre
Onur
TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın ikinci takım oyunu için kıyasıya mücadele veren yarışmacılar kazanmak için ocakları ateşe verdi. Kazanan takım Kırmızı Takım oldu.
MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef'in 5.haftasında Mavi Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için Macar gulaşi yemeğini yaptı. Kazanan yarışmacı Nevzat oldu. Nevzat ilk eleme adayı olarak Alper'i seçti.
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