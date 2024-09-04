Yayınlanma: 04.09.2024 - 23:37

Güncelleme: 04.09.2024 - 23:41

MasterChef'te yeni haftanın ikinci takım oyununda Mavi takım ve Kırmızı takım kıyasıya mücadele etti. Peki, MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? Kimler eleme adayı oldu? Masterchef'te 4 Eylül'de eleme adayları kimler oldu?

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

4. haftada yarışmaya veda eden isim Çağlar oldu.

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Beril

Nigar

Beyza

Ezgi

Ayşe

Zeynep

Zübeyde

Eda

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Kaan

Nevzat

Alper

Semih

Kerem

Hakan

Muratcan

Akın

Emre

Onur

TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci takım oyunu için kıyasıya mücadele veren yarışmacılar kazanmak için ocakları ateşe verdi. Kazanan takım Kırmızı Takım oldu.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in 5.haftasında Mavi Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için Macar gulaşi yemeğini yaptı. Kazanan yarışmacı Nevzat oldu. Nevzat ilk eleme adayı olarak Alper'i seçti.