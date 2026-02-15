Orhan Pamuk'un 2008 yılında yayımlanan Masumiyet Müzesi romanının gerçek bir hikaye olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Masumiyet Müzesi gerçek hikaye mi? Masumiyet Müzesi nerede?

MASUMİYET MÜZESİ KİTABI GERÇEK BİR HİKAYE Mİ?

Roman kurgu bir eserdir; ancak gerçek hayattan ilham alan detaylar içerir. Pamuk, İstanbul'un tarihsel ve toplumsal dokusunu birebir yansıtarak, okuyucuda olayların sanki gerçekmiş gibi algılanmasını sağlar.

ORHAN PAMUK ÖNCE ROMANI YAZIP, SONRA MÜZEYİ Mİ YAPTI?

Pamuk ta baştan, 1990’lardan beri romanı ve müzeyi birlikte düşündü. Romanı, müzeyi düşünerek ve sergilenecek eşyaları toplayarak yazdı. Bu karmaşık süreç hem Masumiyet Müzesi adlı romanda hem de müze kataloğu - Şeylerin Masumiyeti’nde anlatılmaktadır.

MASUMİYET MÜZESİ NEREDE?

Masumiyet Müzesi İstanbul’da, Çukurcuma’da, İstiklal Caddesi ile Tophane arasındadır.

Taksim’den 12, Galatasaray’dan 8, Tophane’den 8, İstanbul Modern’den 10, Cihangir’den 10 dakika uzaklıktadır.

Tramvayla gelecek olanların Tophane durağında inip sekiz dakika yürümeleri gerekir.