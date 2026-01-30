Mavi ışık gözlükleri gerçekten işe yarıyor mu? Araştırmalar şaşırtıcı: Göz yorgunluğunun asıl suçlusu başka...

Gün boyu bilgisayar veya telefon ekranından yayılan mavi ışık miktarı, açık havada maruz kalınan doğal gün ışığına kıyasla ihmal edilebilir düzeyde. Uluslararası oftalmoloji dernekleri, ekran ışığının retinada kalıcı bir hasara yol açtığına veya göz numarasını büyüttüğüne dair kanıtlanmış bir veri bulunmadığını ifade ediyor. Bu nedenle, sadece mavi ışığı bloke etmenin, "Dijital Göz Yorgunluğu" semptomlarını tek başına engellemediği klinik deneylerle gözlemlendi.

GÖZ YORGUNLUĞUNUN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Ekran karşısında yaşanan baş ağrısı, bulanık görme ve kuruluk şikayetlerinin temel sebebi, yoğun odaklanma sırasında göz kırpma sayısının dakikada ortalama 15'ten 5-6'ya düşmesi olduğu saptandı. Göz yüzeyinin yeterince nemlenememesi, korneanın kurumasına ve batma hissine yol açar. Ayrıca göz kaslarının sürekli yakın mesafeye (40-50 cm) odaklanmak için kasılı kalması, yorgunluğu kronikleştirir ve yalancı miyopiye neden olabilir.

Mavi ışık filtreleri göz yorgunluğundan ziyade "uyku düzeni" üzerinde etkili olduğu kabul edilir. Mavi ışık, beyne "gündüz oldu" sinyali göndererek uyku hormonu melatonini baskılar. Bu bağlamda, mavi ışık koruyucu gözlükler veya ekranlardaki "Gece Modu" özellikleri, sadece yatmadan önceki 2-3 saatlik dilimde kullanılması uykuya dalışı kolaylaştırabilir, ancak gün içindeki göz ağrılarını gidermede bir işlevi olmaz.

20-20-20 KURALI UYGULANMALI

Göz sağlığını korumak ve yorgunluğu önlemek adına, pahalı gözlükler yerine uluslararası kabul görmüş "20-20-20 Kuralı" uygulanmalı. Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca, yaklaşık 6 metre uzağa bakılarak göz kaslarının gevşetilmesi gerekir. Ek olarak, bilinçli şekilde sık göz kırpmak ve çalışma ortamının nemlendirilmesi, dijital göz yorgunluğuna karşı en etkili ve bedava koruma yöntemidir.