Maymun Punch'ın dramı bitmiyor: Dövüp gölete attılar!

Japonya’daki Ichikawa Hayvanat Bahçesi’nin maskotu haline gelen ve annesi tarafından reddedildikten sonra pelüş bir oyuncağa sarılarak teselli aradığı görüntülerle hafızalara kazınan yavru maymun Punch, bu kez yürek yakan görüntülerle dünya gündemine oturdu. Sosyal medyada hızla yayılan son videolarda, Punch’ın sürüdeki yaşlı bir maymun tarafından acımasızca gölete atıldığı görüldü.

ANNE SEVGİSİNDEN SONRA SÜRÜ DIŞLAMASI

Henüz çok küçükken annesi tarafından reddedilen Punch, hayata tutunmak için kendisine verilen pelüş oyuncağı "anne" bellemişti. Ancak hayvanat bahçesi yetkilileri, Punch’ın bu travmatik başlangıç nedeniyle sürüdeki diğer bireylerle bağ kurmakta ciddi zorluklar yaşadığını belirtiyor. Sürü hiyerarşisinde en altta kalan yavrunun, zaman zaman diğer maymunlar tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığı ve dışlandığı ifade ediliyor.

UZMANLAR UYARIYOR: "GÜVENLİ ORTAM ŞART"

Hayvan davranışları uzmanları, primatların sosyal yapısının oldukça karmaşık olduğuna dikkat çekerek; annesiz büyüyen ve sürüye uyum sağlayamayan yavruların yoğun stres ve hayati tehlike altında olduğunu vurguluyor. Uzmanlar, Punch gibi savunmasız durumdaki primatların, bu tür zorbalıklardan korunması için derhal daha güvenli ve denetimli bir ortama alınması gerektiğinin altını çiziyor.

YÖNETİM SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Sosyal medyada yayılan son görüntüler, hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti. Binlerce kişi Punch’ın kurtarılması ve başka bir rehabilitasyon merkezine nakledilmesi için kampanya başlatırken, Ichikawa Hayvanat Bahçesi yönetiminin yaşanan skandala dair henüz resmi bir açıklama yapmaması tepkileri daha da artırdı.