Megastar Tarkan'dan, Mabel Matiz'e destek sözleri: 'Tüm desteğimizle, kalbimizle yanındayız'

Yaklaşık 7 yıl aranın ardından İstanbul’da sahneye çıkan megastar Tarkan, Volkswagen Arena’da verdiği konserde, izleyiciler arasında bulunan Mabel Matiz’e sahneden destek verdi.

Sahne ışıklarını konserini takip eden Mabel Matiz'e döndüren Tarkan’ın sözleri, konseri izleyen binlerce kişi tarafından alkışlarla karşılandı.

"YANINDAYIZ HER ZAMAN"

Sahneden Mabel Matiz’e seslenen Tarkan, desteğini şu ifadelerle dile getirdi:

“Canım arkadaşım hoş geldin. Seni burada aramızda görmek ne güzel. Seni çok seviyoruz. Her şeyinle… Her şeyinle olduğun gibi. Burada olduğumuz gibi değil miyiz? Hissettiğimiz gibi. Mabel’imiz de öyle, hissettiği gibi yaşayan bir insan. Tüm desteğimizle, kalbimizle yanındayız her zaman.”

Bu sözlerin ardından Tarkan, “Bu şarkıyı da sana söylüyorum: Ah yanar döner a acayipsin” diyerek konserine devam etti.

NE OLMUŞTU?

Mabel Matiz, kısa süre önce Perperişan adlı şarkısında yer alan bazı ifadelerin “müstehcenlik” içerdiği iddiasıyla hakim karşısına çıkmış, dava 27 Mart tarihine ertelenmişti.