Megastar Tarkan'dan zeytin yasasına tepki!

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeleri içeren ve kamuoyunda "Zeytinlik Yasası" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasının önünü tamamen açan yasa, büyük tepkilere neden oldu.

Bu tepkilere son olarak Megastar Tarkan da katıldı.

“NE ÇEKTİN İNSANDAN CANIM ZEYTİNİM…”

Ünlü sanatçı Tarkan, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi. Paylaşımında bir şiire yer veren Tarkan, “Ah canım zeytinim… Nedir senin şu insandan çektiğin?” diyerek sitem etti.

İşte Tarkan’ın o dikkat çeken şiiri:

Ah canım zeytinim…

Nedir senin şu insandan çektiğin?

Ne yapsan yaranamadın mı?

Bir türlü bilinemedi mi değerin?

Ah bahtsız zeytinim…

Üç kuruş pula yine feda edildin

Oysa her şeyden daha zengindi

Senin bereketi nimetlerinin

Lakin rahat olsun için

Binlerce yıldır ne badirelere direndin

Gelir geçer insanın da devri bir gün

Devam eder hükmün senin.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Tarkan (@tarkan)'in paylaştığı bir gönderi

TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK YAĞDI

Tarkan’ın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Takipçileri “Sen başkasın Tarkan”, “Hep umutsun”, “Keşke herkes senin gibi vicdanlı olsa”, “Bizim yani halkın sanatçısı Tarkan” gibi yorumlarla sanatçıya destek verdi.

NE OLMUŞTU?

TBMM’de geçtiğimiz hafta kabul edilen düzenleme, zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasını mümkün hale getirdi. Kararın ardından, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen köylüler TBMM Dikmen Kapısı önünde açlık grevi başlattı.

Köylüler, yasa teklifine karşı “Siz kabul oyları kullanmış olsanız da biz kabul etmiyoruz. Bu yasa geçemez. Üç gündür açlık grevinde olan biz köylüler tekrar meclis önünde olacağız. Topraklarımızdan, zeytinlerimizden vazgeçmeyeceğiz” diyerek direnişlerini sürdürdü.