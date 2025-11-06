Meghan Markle sekiz yıl aradan sonra setlere geri dönüyor

Hollywood’dan uzak bir yaşam sürdürdükten sonra yeniden kamera karşısına geçmeye hazırlanan Sussex Düşesi Meghan Markle, yeni filmiyle oyunculuğa dönüş yapıyor. The Sun’ın haberine göre Markle, Amazon Studios tarafından üretilen “Close Friends” (Yakın Arkadaşlar) adlı filmde rol alacak.

Kaliforniya’da çekimleri süren filmde Meghan Markle’a Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid ve Henry Golding eşlik ediyor. Filmin, Santa Barbara’ya tatile giden bir çiftin burada tanıştıkları ünlü bir çiftle kurdukları beklenmedik dostluğu konu aldığı belirtildi. Yapım, aynı zamanda Meghan ve Prens Harry’nin Santa Barbara yakınlarında, Montecito’daki yaşamına sembolik bir gönderme taşıyor.

“SETE GERİ DÖNMEK ONU ÇOK MUTLU ETTİ”

People dergisine konuşan bir kaynak, “Meghan’ın filmde küçük bir rolü var ama sette çok sıcakkanlıydı. Herkesi selamladı ve yeniden oyunculuk dünyasında olmanın mutluluğunu gizlemedi” ifadelerini kullandı.

‘SUİTS’ DİZİSİNDEN SONRA İLK OYUNCULUK DENEYİMİ

Meghan Markle, 2017 yılında Prens Harry ile nişanlandıktan sonra yedi sezon boyunca rol aldığı “Suits” dizisinden ayrılmıştı. Dizide stajyer avukat Rachel Zane karakterini canlandıran Markle, o dönem yaptığı açıklamada, “Bu bir kariyer molası değil, bir değişim. 100. bölüme ulaştım ve artık yeni bir döneme geçmenin zamanı geldiğini hissettim” demişti.

HARRY’DEN TAM DESTEK

Amazon Studios’a yakın kaynaklara göre Markle, birçok teklif arasından “Close Friends” filmini seçti çünkü proje “kendini iyi hissettirdi”. The Sun’a konuşan bir başka kaynak ise, “Bu, Meghan için büyük bir an. Onu gerçekten sevdiği işe, oyunculuğa geri döndüren proje” sözleriyle süreci anlattı.

Prens Harry’nin de eşinin kararına destek verdiği belirtildi: “Harry çok destekleyici. Meghan’ın kendi istediği şeyleri yapmasını istiyor.”

2026’DA VİZYONA GİRECEK

Jason Orley’nin yönettiği, senaryosunu Isaac Aptaker’ın kaleme aldığı film, 2026 yılında vizyona girecek. Yapımcılar Aptaker ve Elizabeth Berger, daha önce Amazon MGM için romantik komedi “I Want You Back” filminde de birlikte çalışmıştı.

Meghan Markle, oyunculuk kariyerinde “Suits” dizisinin yanı sıra “Horrible Bosses” ve “Remember Me” gibi yapımlarda da rol almıştı. Son yıllarda ise Netflix’te Archewell Productions şirketiyle “Polo” ve “Live to Lead” adlı belgesel dizilere imza atan Markle, aynı zamanda kendi yaşam tarzı programı “With Love, Meghan” ile ekranlarda yer almıştı.