Mehmet Ali Erbil ev hapsinde: Yasmin Erbil babasının TikTok sevdasına isyan etti!

Yayınlanma: 22.11.2024 - 16:24

Güncelleme: 22.11.2024 - 16:24

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yasadışı bahis reklamlarını teşvik eden ünlüler hakkında başlattığı soruşturmada, şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu şüpheliler için harekete geçti.

Mahkeme, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın ev hapsiyle serbest bırakılmasına karar verdi. Mehmet Ali Erbil’in, yalnızca izinli olduğu durumlarda hastaneye gidip gelmesine izin veriliyor.







Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Babasının zor bir süreç geçirdiğini ifade eden Yasmin Erbil, "Stresten egzaması arttı. O kadar zor bir süreç oldu ki onun için. Sürekli egzama kremini sür diyoruz. Şimdi dışarı da çıkamıyor, onun stresi var" dedi.



"YİNE TİKTOK'A GİRMİŞ"

Babasıyla konuşan Yasmin Erbil, "TikTok'a giriyor. Biz normalde uyarıyoruz onu ama yine girmiş. Seviyor orada insanlarla olmayı. Şu anda ekrana çıkmadığı için o tatmini orada alıyor. Normalde babalar uyarır, bizde tam tersi. Babam çok iyi ve sağduyulu bir insandır. Güveniyorum ona, böyle şeyler bir daha olmayacak. Klasik babam..." ifadelerini kullandı.







Mehmet Ali Erbil, TikTok'da yaptığı yayınlar sebebiyle yasadışı bahise teşvik soruşturması kapsamında ev hapsi cezası almıştı.

Yasmin Erbil, babasının olaylı geceden sonra çok üzgün olduğunu ve bir daha böyle bir şeyin yaşanmayacağını belirterek, “Ben çok korktum. Geçirdiğim en korkunç gündü. Allah bir daha yaşatmasın,” dedi.

"ONUN KIZI OLMAK ÇOK ZOR"

28 yaşındaki Yasmin Erbil, ünlü bir babanın kızı olmanın zorluklarını dile getirerek, "Onun kızı olmak çok zor ve yorucu. Yaşlandım," şeklinde konuştu.







3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamede, yasadışı bahis ve kumarı teşvik ettiği, bu durumu sıradanlaştırarak topluma zarar verdiği belirtildi. Ünlü sunucu için 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu ve soruşturma süreciyle ilgili gelişmeler kamuoyunda yakından takip ediliyor.