Mehmet Ali Erbil ev hapsindeyken canlı yayında takipçileriyle buluştu
Yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle ev hapsine çarptırılan Mehmet Ali Erbil, eski menajeri Stelyo Pipis’le görüştükten sonra sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak takipçileriyle buluştu. Erbil, ev hapsiyle ilgili düşüncelerini de paylaştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasında ünlü isimlerin de yer aldığı bir dizi gözaltı gerçekleştirildi. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın aralarında bulunduğu ünlü isimler, yasa dışı bahis reklamı yapmaktan dolayı ev hapsine çarptırıldı.
Ev hapsi cezasını çeken Mehmet Ali Erbil, takipçileriyle sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak dikkatleri üzerine çekti. Geçmişteki menajeri Stelyo Pipis’ten geçmiş olsun ziyareti alan ünlü şovmen, ardından sosyal medya hesabından “Alışamadım” şarkısı eşliğinde bir yayın yaparak durumunu takipçilerine anlattı.
'MAHKEME KARAR VERECEK'
Mehmet Ali Erbil, ev hapsi cezası aldığı günden itibaren sosyal medyada aktif olarak takipçileriyle iletişim kuruyor. Canlı yayında, ev hapsinin en zor kısmı olduğunu belirten Erbil, "En kötüsü ev hapsi" şeklinde bir açıklama yaptı. Bir takipçisinin “Ev hapsi ne zaman bitecek?” sorusuna ise “Mahkeme karar verecek” yanıtını verdi.
Mehmet Ali Erbil ile aynı soruşturmada yer alan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç da, ev hapsine çarptırıldı. Her iki ünlü ismin de durumu, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında dikkat çekiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte en yüksek faiz veren bankalar...
- Muazzez İlmiye Çığ’ın ardında bıraktığı ‘karanlık iddia’
- Teğmene çirkin saldırıda yeni gelişme!
- 'Öcalan' çıkışı sonrası AKP-MHP oylarında büyük düşüş!
- Rize'de heyelan meydana geldi
- Özel'den dikkat çeken Kılıçdaroğlu kararı
- 'Ne üdüğü belirsiz' paylaşım
- Bakanlık belediyenin işlerine dahil mi oluyor?
- Uzmanlar 'evde kalın' çağrısı yaptı!
- 'Görüş ayrılığı' iddialarına kürsüden yanıt