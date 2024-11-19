Mehmet Ali Erbil ev hapsindeyken canlı yayında takipçileriyle buluştu

Yayınlanma: 19.11.2024 - 17:23

Güncelleme: 19.11.2024 - 17:23

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasında ünlü isimlerin de yer aldığı bir dizi gözaltı gerçekleştirildi. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın aralarında bulunduğu ünlü isimler, yasa dışı bahis reklamı yapmaktan dolayı ev hapsine çarptırıldı.

Ev hapsi cezasını çeken Mehmet Ali Erbil, takipçileriyle sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak dikkatleri üzerine çekti. Geçmişteki menajeri Stelyo Pipis’ten geçmiş olsun ziyareti alan ünlü şovmen, ardından sosyal medya hesabından “Alışamadım” şarkısı eşliğinde bir yayın yaparak durumunu takipçilerine anlattı.

'MAHKEME KARAR VERECEK'

Mehmet Ali Erbil, ev hapsi cezası aldığı günden itibaren sosyal medyada aktif olarak takipçileriyle iletişim kuruyor. Canlı yayında, ev hapsinin en zor kısmı olduğunu belirten Erbil, "En kötüsü ev hapsi" şeklinde bir açıklama yaptı. Bir takipçisinin “Ev hapsi ne zaman bitecek?” sorusuna ise “Mahkeme karar verecek” yanıtını verdi.

Mehmet Ali Erbil ile aynı soruşturmada yer alan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç da, ev hapsine çarptırıldı. Her iki ünlü ismin de durumu, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında dikkat çekiyor.