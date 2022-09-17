Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a suç duyurusu
Dava süreçleriyle gündeme oturan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye" sözleri üzerine suç duyurusunda bulundu.
Mehmet Ali Erbil'in, fenomen ve şarkıcı Ece Ronay'a attığı iddia edilen mesajları uzun süre konuşulmuştu. Taraflar birbirlerinden farklı suçlarda suç duyurusunda bulunarak davacı olmuştu.
Mehmet Ali Erbil, kısa süre önce bir Tiktok hesabı açtı. Tiktok'ta canlı yayın yapan Erbil, takipçilerinden hediye istedi. Bunun üzerine Ece Ronay, sosyal medya hesabından "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye" paylaşımında bulundu.
Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Erbil kendisine "Dilenci" diyen Ronay hakkında harekete geçti.
Erbil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'da başvurdu ve fenomen hakkında suç duyurusunda bulundu. Erbil, Ronay'ın cezalandırılmasını istedi.
Video Haberler
- ''Dünya ile bağım kesildi''
- Aralarından su sızmıyor
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Subaylık için nikâh koşulu
- Haluk Pekşen yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a kötü haber
- Borsada dev manipülasyon!
- Soylu hakkında yeni parti iddiası
- 'Sen kimsin, atanmış!'
- Peker cephesinde kritik gelişme
- Bakan Soylu’nun yeni 'kaymakam adayı' FETÖ’cü çıktı
- Türkiye ve Pakistan'da yandaşlar 'pişti' oldu
- 'Memur zammı' yurttaşı zorlayacak