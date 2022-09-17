Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a suç duyurusu

17 Eylül 2022 Cumartesi, 13:46

Mehmet Ali Erbil'in, fenomen ve şarkıcı Ece Ronay'a attığı iddia edilen mesajları uzun süre konuşulmuştu. Taraflar birbirlerinden farklı suçlarda suç duyurusunda bulunarak davacı olmuştu.

Mehmet Ali Erbil, kısa süre önce bir Tiktok hesabı açtı. Tiktok'ta canlı yayın yapan Erbil, takipçilerinden hediye istedi. Bunun üzerine Ece Ronay, sosyal medya hesabından "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye" paylaşımında bulundu.

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Erbil kendisine "Dilenci" diyen Ronay hakkında harekete geçti.

Erbil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'da başvurdu ve fenomen hakkında suç duyurusunda bulundu. Erbil, Ronay'ın cezalandırılmasını istedi.