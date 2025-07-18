Ekrem Tuncer, amcası Mehmet Ali Tuncer'in kalp rahatsızlığı bulunduğunu ve bir süredir tedavi gördüğünü aktararak, bugün kalp krizinden vefat ettiğini söyledi. Peki, Mehmet Ali Tuncer kimdir? Mehmet Ali Tuncer kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Tuncer neden öldü?

MEHMET ALİ TUNCER KİMDİR?

İlköğretim hayatından beri tiyatro ile iç içe olan oyuncu Tuncer, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1985 yılında Ulvi Alacakaptan, Hasan Nail Canat, Hüseyin Goncagül ve İbrahim Sadri ile tiyatro hayatına başladı.

MEHMET ALİ TUNCER HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

TRT 1 kanalında yayınlanan "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre" dizisinde Boluluzade Ali Taygu karakterini canlandıran Tuncer, ayrıca "Deli Yürek" ve "Böylemi Olacaktı" dizilerinde yer aldı.

Geleneksel Türk tiyatrosu ile de iç içe olan Tuncer, "Sanat Manat'a Karşı" ile "Efendi Hayrettin Süperstar" oyunlarında rol aldı.