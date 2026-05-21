Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında yeni bir operasyon daha yapıldı. Operasyon kapsamında ünlülerin doktoru olarak tanınan Mehmet Rahşan da gözaltına alındı. Peki, Mehmet Rahşan kimdir? Mehmet Rahşan kaç yaşında, nereli? Mehmet Rahşan neden gözaltına alındı?

MEHMET RAHŞAN KİMDİR?

Mehmet Rahşan, dermatoloji uzmanıdır. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan mezun olarak tıp doktoru unvanını aldı.

Eğitimi ve Mesleki Çalışmaları

Uzmanlık eğitiminin ardından yurt dışında akademik ve mesleki çalışmalar yürüttü. 2006 yılında İtalya’nın Milano kentinde cilt gençleştirme, vasküler lezyonlar lazer eğitimi ve sedef hastalığı tedavisinde mikro-fototerapi yöntemleri üzerine eğitim sertifikaları aldı.

İtalya’daki lazer eğitim sürecinin ardından Fransa’da botoks, dolgu, mezoterapi ve ileri anti-aging yöntemleri üzerine eğitim programlarına devam etti.

MEHMET RAHŞAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital mataryeller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmiş ve operasyon yapılması talimatı alınmıştır.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21.05.2026 Perşembe günü saat:07:00’dan itibaren İstanbul ili Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde (24) ve Muğla ilinde (1) adres olmak üzere (25) adreste (25) şüpheliye yönelik olarak arama ve gözaltı faaliyeti icra edilmiştir."