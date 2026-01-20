Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda bu sabah yeni bir dalga daha gerçekleştirildi. Aralarında Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ ve sosyal medya fenomeni Bilal Hancı'nın da dahil olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Mehmet Üstündağ kimdir? Hürriyet Gazetesi Magazin Yazarı Mehmet Üstündağ neden gözaltına alındı?

MEHMET ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Mehmet Üstündağ hem televizyon hem de yazılı basında aktif bir gazetecidir. Hürriyet Gazetesi'nde magazin yazarlığı yapmaktadır.

MEHMET ÜSTÜNDAĞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Türkiye'de dizi-film sektörü, medya, iş insanları ve kulüp yöneticilerine yönelik başlatılan "uyuşturucu" operasyonları devam ediyor.

Soruşturmalar kapsamında bu sabah yeni bir dalga operasyon daha gerçekleştirildi.

Toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ ile birlikte sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut gözaltına alındı.