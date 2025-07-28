Melek Mosso tatilde düştü: 'Sadece 3 santimle kurtuldum'

Müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medyadaki samimi paylaşımlarıyla da dikkat çeken Melek Mosso, Kıbrıs tatili sırasında yaşadığı kazayla sevenlerini korkuttu. Bahçeyi yıkadığı sırada terliğinin kayması sonucu dengesini kaybeden Mosso, kafa üstü düşerek ciddi bir tehlike atlattı.

Kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:

“Bahçeyi yıkarken terliğim kaydı ve kafa üstü düştüm. Üç gündür başıma gelmeyen kalmadı. Lütfen dua edin, desteğinize ihtiyacım var. Kem gözlüler artık nazar etmeyin.”

Düşmenin ciddiyetine dikkat çeken Mosso, “Eğer sadece 3 santim aşağıya düşseydim, belki de bugün hayatta olmayacaktım.” diyerek olayın ne kadar tehlikeli olduğunu vurguladı.

“ENDİŞELENMEYİN, ŞİMDİLİK İYİYİM”

Yaşadığı kazayla ilgili endişelenen takipçilerine de bilgi veren Mosso, sağlık durumunun iyi olduğunu ve korkulacak bir şey olmadığını belirtti:

“Endişelenen herkese çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Görünmez kazalar herkesin başına gelebilir. Kendinize dikkat edin. Kötü gözlerden uzak durun.”

Ünlü sanatçının paylaşımı kısa sürede binlerce yorum alırken, hayranları Mosso’ya geçmiş olsun dileklerini iletti.