Melek Mosso yıllar sonra itiraf etti: 'Üç kez tacize uğradım'

Ünlü şarkıcı Melek Mosso sosyal medya hesabından, başına gelen travmatik olayları ilk kez dile getirdi.

Çocukluğundan itibaren üç kez tacize uğradığını belirten şarkıcı, “Arkadaşlarımızla konuşurken hemen hemen herkesin bunu en az bir kere yaşamış olduğunu görmek mide bulandırıcı” sözleriyle duygularını ifade etti.

“YILLARCA KORKU VE SUÇLULUK DUYGUSUYLA SUSTUM”

Mosso, taciz deneyimlerini uzun süre kimseyle paylaşamadığını aktararak, “Korku ve suçlanacağım duygusuyla asla kimseyle paylaşmadım. Sadece terapistim ve bazı yakın çevrem biliyordu. Hatta başıma gelen bazı şeylerin taciz olduğunu bile sonradan idrak edebildim” dedi. Melek Mosso'nun paylaşımı şu şekilde;

"Son zamanlarda kız kardeşlerimin başına gelen korkunç şeyleri duyuyor, görüyor ve hepsiyle aynı dehşeti paylaşıyorum. Arkadaşlarımızla konuşurken hemen hemen herkesin bunu en az bir kere yaşamış olduğunu görmek mide bulandırıcı.

Çocukluğumdan beri üç kere ben de bu durumla karşılaştım. Korku ve suçlanacağım duygusuyla asla kimseyle paylaşmadım (terapistim ve bazı yakınlarım hariç). Hepinizi cesaretinizden ötürü kutluyorum. Ben hâlâ seslendiremiyor ve isim veremiyorum. Hatta başıma gelen bazı şeylerin tacize girdiğini bile ancak idrak edebiliyorum. Sesinizi yükseltmeniz bana ve bunları yıllardır içinde tutan herkese güç ve cesaret veriyor. Susmayın! El ele bu berbat travmaları iyileştirip, bu korkunç insanları toplumdan dışlayacağız. Öyle ya da böyle artık zarar gören kadınların değil, zarar veren erkeklerin isimleri ayyuka çıkacak. Bütün kız kardeşlerime sıkı sıkı sarılıyorum. Ses çıkar. Çünkü yalnız değilsin."