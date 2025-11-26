Asena Girişken ile ayrılan Atakan Özkaya'nın, bu ayrılığın ardından gönlünü Melis İşiten'e kaptırdığı iddiaları sosyal medyada çok konuşuldu. Bu iddiaların üzerine Melis İşiten'in hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Melis İşiten kimdir? Melis İşiten kaç yaşında, nereli?

MELİS İŞİTEN KİMDİR?

Melis İşiten, 29 Haziran 1989’da İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olarak sahne sanatları alanında akademik eğitim aldı. Tiyatro sahnesindeki deneyimleriyle tanınmaya başlayan İşiten, zamanla televizyon ve sinema projelerinde de yer almaya başladı.

MELİS İŞİTEN'İN HAYATI VE KARİYERİ

İşiten, televizyon kariyerine 2014 yılında “Reaksiyon” dizisindeki Fatoş karakteriyle adım atan oyuncu, aynı yıl “Yedi Güzel Adam” dizisinde de rol aldı. 2018’de “Vatanım Sensin” dizisinde canlandırdığı hemşire Despina karakteriyle dikkat çekti. 2021 yılında “Maraşlı” dizisinde Dilşad Türel karakteriyle performansını sürdürdü. Sinemada ise 2019 yapımı “Aslı Gibidir” filminde yer aldı.

MELİS İŞİTEN'İN ÖZEL HAYATI

Özel hayatıyla da gündeme gelen İşiten, 2014 yılında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile evlendi. Çiftin 2016 doğumlu bir kızları oldu, ancak 2019 yılında evliliklerini sonlandırdılar.