Melis Sezen, Septimius Ödülleri'nde Türkiye'yi Temsil Edecek

Başarılı oyuncu Melis Sezen, Amsterdam’da düzenlenecek Septimius Ödülleri’nin tek Türk adayı oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2024 - 15:31
Melis Sezen, Septimius Ödülleri'nde Türkiye'yi Temsil Edecek
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Melis Sezen Amsterdam’da düzenlenecek Septimius Ödülleri’nin tek Türk oyuncu adayı oldu.

Her yıl Hollanda’nın başkenti Amsterdam‘da düzenlenen ve farklı kategorilerde her kıtada üretilen projeleri kapsayan dünyanın en prestijli ödül törenlerinden bir olan Septimius Ödül Töreni’nde, Emmy, BAFTA ve Oscar gibi önemli ödüllerin sahibi birçok katılımcı da yer alıyor.

Katıldığı uluslararası organizasyonlarda kıyafetleri ve enerjisiyle göz dolduran Melis Sezen, 19-20 Ağustos’ta Amsterdam Tuschinski Theater’da düzenlenecek törende Türkiye’yi temsil edecek.


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