Özge Ulusoy'un göğsüne, Melis Sezen'i hedef alan eski MHP'li Ahmet Çakar'ın adı yazıldı

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 20:05

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar, katıldığı televizyon programında oyuncu Melis Sezen'i, 47. Altın Kelebek Ödülleri töreninde giydiği kıyafet üzerinden hedef göstererek, "Bir kıyafet giymiş, o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor" demişti.

Kadınların büyük tepki gösterdiği açıklamayla ilgili oyuncu Melis Sezen de açıklama yapmıştı.

Sezen, hedef gösterilen kıyafetini giydiği etkinlikten bir fotoğrafını paylaşarak "Bu fotoğrafı paylaşmamıştım, içimde kalmıştı. Kalmasın. Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz. Ruhumuz nasıl isterse öyle. Bu ışığın herkesin yüreğini doldurması ve aydınlatması dileğiyle…" demişti.

ÖZGE ULUSOY’UN GÖĞSÜNE AHMET ÇAKAR YAZILDI



Başta kadınlar olmak üzere birçok Twitter kullanıcısı ve ünlü isimler Çakar’ın bu sözlerine tepki göstermişti. Çakar’ın sözlerine bir tepki de Sisi lakaplı Seyhan Soylu’dan geldi.

Soylu katıldığı ödül töreninde “Çakar’a moda programı yapacağım. Siz moda eleştirmenliği konusunda uzmanlaşmışsınız Ahmet Çakar” diye seslendi.

Ardından ödül almak için çıktığı sahnede gecenin sunuculuğunu yapan manken Özge Ulusoy’un göğsüne Ahmet Çakar yazdı.