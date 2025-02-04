Yayınlanma: 04.02.2025 - 14:07

Güncelleme: 04.02.2025 - 14:07

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, oyuncu Melisa Sözen, 2017 yılında yayınlanan Fransız yapımı "Le Bureau des Légendes" dizisinin üçüncü sezonunda YPJ üyesi bir kadını canlandırdığı ifadeye çağrıldı. Peki, Melisa Sözen'in oynadığı Le Bureau des Légendes dizisinin konusu nedir? Le Bureau des Légendes dizisi ne anlatıyor?

LE BUREAU DES LÉGENDES DİZİSİ KONUSU

"Le Bureau des Légendes", 2015-2020 yılları arasında yayınlanan, Fransa'nın en ünlü ve başarılı casusluk dizilerinden biri olarak kabul edilir. Eric Rochant tarafından yaratılan dizi, Fransa'nın dış istihbarat teşkilatı olan DGSE'nin (Direction Générale de la Sécurité Extérieure) gizli operasyonlarını konu alır.

DİZİNİN HİKAYESİ

Dizi, Fransa'nın dış istihbarat servisinde çalışan ve yıllarca Ortadoğu'da gizli bir görevde bulunan ajan Malotru (Guillaume Debailly) karakteri etrafında şekillenir. Malotru, uzun süre sahada görev yaptıktan sonra Paris’e döner ancak eski kimliğinden kopmakta zorlanır. Aynı zamanda, ajansın iç işleyişi ve saha ajanlarının karşılaştığı tehlikeler detaylı bir şekilde ele alınır.

Dizide, casusların yeni kimlikler edinerek farklı ülkelerde faaliyet gösterdiği "Légendes Bürosu" (The Bureau of Legends) adlı özel bir birim anlatılmaktadır. Bu ajanlar, yıllarca sahada görev yaparak, düşman unsurlara karşı casusluk yaparken, kimliklerini koruma konusunda büyük zorluklar yaşar.

Dizi, gerçekçi casusluk operasyonları, politik entrikalar, Ortadoğu’daki çatışmalar, siber savaş, ve istihbarat dünyasının etik ikilemleri gibi konulara odaklanmaktadır.

MELİSA SÖZEN’IN ROLÜ

Melisa Sözen, dizinin üçüncü sezonunda yer aldı ve YPJ (Kadın Savunma Birlikleri) içerisine sızan bir ajanı canlandırdı. Karakteri, IŞİD'e karşı savaşan gruplar arasında yer alırken, aslında Fransa istihbaratı adına çalışan çift taraflı bir ajandı.