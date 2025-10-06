Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meme Kanseri Farkındalığı için binlerce adım: Caddebostan’da Pembe Yürüyüş

6.10.2025 13:35:00
Memorial Sağlık Grubu, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında Caddebostan sahilinde düzenlediği yürüyüşte erken teşhisin önemine dikkat çekti. Memorial Sağlık Grubu’nun hekimleri, hastaları, sağlık çalışanları ve İstanbullular aynı hedef için adım attı.

Memorial Sağlık Grubu, her yıl ekim ayında yürüttüğü meme kanseri farkındalık çalışmalarını bu yıl da güçlü bir organizasyonla sürdürdü. “Meme Kanseri Farkındalığı için Yürüyoruz” çağrısıyla düzenlenen etkinliğe Memorial Sağlık Grubu’nun hekimleri, sağlık çalışanları ve İstanbullular katıldı. Yürüyenlere sahilden de pembe tekneler ve yelkenliler eşlik etti. Katılımcılar, Caddebostan sahilinde konumlandırılan “Ayna Karşısında 5 Dakika” meme muayenesinin önemine dikkat çeken Pembe Aynalar’a yürüdüler.

“ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR, FARKINDALIK İLK ADIMDIR”

Memorial CEO’su Bora Uludüz, “Memorial Sağlık Grubu olarak meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek için Pembe Yürüyüş'te bir araya geldik. Hekimlerimiz, çalışanlarımız, hastalarımız, gönüllülerimiz, herkes bu etkinlikte meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Bizim amacımız sadece hastaları tedavi etmek değil, farkındalığı ve bilinci artırıp erken aşamalarda insanların önleyici önlemler almasını ve kontrollerini düzenli yapmasını sağlamak. Pembe Yürüyüş de bu farkındalığın bir parçası...

Memorial Sağlık Grubu, meme kanseriyle mücadelede farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalarını yıl boyu sürdürüyor. Beş yıldır yürütülen Pembe Ayna projesi, kentin en işlek noktalarına yerleştirilen aynalarla kendi kendine muayenesinin önemi hatırlatıyor. Proje, “Ayna Karşısında 5 Dakika” sloganıyla toplumda meme kanseri farkındalığını güçlendirmeye devam ediyor. 

