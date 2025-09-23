Prostat kanseri olanların yakınlarında meme kanseri riski artıyor

Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necmettin Aydın Mungan, prostat ve meme kanserinin aynı genden köken almasından dolayı prostat kanseri olan bireylerin birinci derece kadın yakınlarında meme kanseri riskinin arttığını söyledi.

Mungan, eylül ayının dünyada "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" olarak kabul edildiğini belirterek, erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türünün prostat olduğunu kaydetti.

Prostat kanserinin sessiz seyrettiğine dikkati çeken Mungan, "Hastalar kendilerinin iyi olduğunu düşünürler ama o sırada metastaz (hastalığın sıçraması) yapmış bile olabilir. Bu nedenle 50 yaşından sonra her yıl mutlaka muayene olmaları ve kan tahlillerini yaptırmaları çok önemlidir." dedi.

Bu sayede erken teşhisle kanseri yüzde yüze varan oranlarda tedavi etmenin mümkün olacağını anlatan Mungan, şöyle devam etti:

"İnsanların yapmış olduğu en büyük hata prostat kanserinin iyi huylu büyümesinin yaptığı işeme semptomları, yani kesik kesim işeme, zor işeme, sık idrara gitme, gece idrara kalkma gibi şikayetlerin prostat kanseriyle ilişkili olduğunu düşünmesidir. Oysa bu yanlış bakış açısıdır. Prostat kanserinin semptomları olmadan da metastaz yapacağını vurguladık. Dolayısıyla 'İşeme semptomlarım yok, sağlıklıyım' demek büyük bir hata olabilir. "

Mungan, eğer ailede birden daha fazla kişide ve genç yaşta prostat kanseri olan veya bu hastalıktan ölen bir kişi varsa 40 yaşından sonra mutlaka bu kişilerin kontrollerinin yapılması gerektiğini ifade etti.

ERKEN TANI SAYESİNDE YÜZDE YÜZE VARAN ORANLARDA TEDAVİ EDİLEBİLİYOR

Prostat ve meme kanserlerinin yakın ilişkisi olduğuna değinen Mungan, "Prostat kanseri ile meme kanseri aynı genden köken almaktadır. Yani BRCA-1 BRCA-2 geni. Dolayısıyla prostat kanseri olan bireylerin birinci derece kadın yakınlarında meme kanseri riski artmaktadır." diye konuştu.

Mungan, eğer bir erkek bireyde prostat kanseri varsa, onun annesi, kız kardeşi ya da kızının (birinci derece kadın yakını) meme kanseri açısından genel popülasyondan biraz daha yüksek riske sahip olabileceğini bildirdi.

Bu risk artışının genellikle yüzde 10-20 arası düzeyde olduğunu, özel durumlarda genetik mutasyonlar (BRCA1 veya BRCA2 gibi) varsa bu riskin daha yüksek olduğuna dikkati çeken Mungan, yapılan çalışmalarda ailesinde prostat kanseri olan genç yaşta veya birden fazla kişilerde 30 yaşından sonra birinci derece kadın yakınlarının mutlaka meme kanseri yönünden erken tanı için tedavi ve tarama amaçlı sağlık kuruluşlarına gitmesinin önerildiğini ifade etti.

Mungan, zamanında ortaya konulan erken tanı sayesinde prostat ve meme kanserini yüzde yüze varan oranlarda tedavi edilebilmesinin mümkün olduğunu vurgulayarak, "Erken tanı için kontrollerinizi düzenli olarak yaptırın. Prostat kanseri hastalarının birinci derece kadın yakınlarının da meme kanseri yönünden doktora gitmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kadınlarda en sık görülen türün meme kanseri olduğundan bahseden Mungan, meme kanserinde de prostat kanserinde kullanılan ilaçların kullanıldığını, bunlardan birinin taksanlar (kemoterapi ilacı sınıfı) olduğunu anlattı.

Mungan, Gümeli beldesinde dünyanın en yaşlı 5 ağacından biri olan ve anıt olarak tescillenen 4 bin 121 yaşındaki porsuk ağacının bulunduğunu anımsatarak, bu ağaçtan elde edilen maddelerin taksan ilacının ana ham maddesini oluşturduğunu, bu ağaca meme ve prostat kanseri farkındalığı için geziler düzenlendiğini sözlerine ekledi.