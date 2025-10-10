'Meme kanseri'nin erken teşhisi için sokak lambaları pembe yanıyor

Türkiye'de en sık rastlanan kanserler arasında yer alan ve her 8 kadından birinin hayatının bir döneminde karşılaştığı meme kanserinin riski artmaya devam ediyor.

Tüm dünyada 20'li yaşlardan sonra her yaşta görülme ihtimali olan meme kanserinde yaş ilerledikçe risk artıyor. UEDAŞ, 2017 yılından bu yana Pembe Lambalar Projesi ile erken teşhisin hayati önemine dikkat çekiyor.

Her yıl Ekim ayında sokakları pembeye büründürerek toplumsal farkındalık oluşturan şirket, bu yıl da İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen projede, erken teşhisin hayat kurtarıcı rolünü vurguladı.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyondan fazla kişiye enerji sağlayan UEDAŞ, her yıl farklı kurumlarla yaptığı iş birlikleriyle projeyi daha da güçlendiriyor. Pembe Lambalar, kadın sağlığı konusunda farkındalığı artırmayı ve erken teşhisin hayat kurtarıcı gücünü toplumun gündemine taşımayı sürdürüyor. Bu yıl İl Sağlık Müdürlüğü’nün iş birliğiyle gerçekleşen projede, sokak lambaları şehri pembe aydınlattı.

Her 8 kadından birinde ortaya çıkan meme kanseri riski tüm dünyada giderek artıyor. 20’li yaşlardan itibaren özellikle ileri yaşlarda görülme ihtimali yüksek olan bu kanser türü için erken teşhis hayati önem taşıyor. UEDAŞ’ın Pembe Lambalar Projesi ise bu konuda yalnızca görsel bir etki oluşturmuyor, aynı zamanda kadınlara düzenli taramanın ve erken teşhisin tedavide sağladığı avantajları hatırlatıyor. Şehirdeki pembe ışıklar, güçlü bir sembol olarak toplumun hafızasında kalıcı bir iz bırakıyor.

PEMBE IŞIKLAR HAYAT İÇİN YANIYOR

Projenin erken teşhis ve tedavi için önemine dikkat çeken UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, "Pembe Lambalar Projesi ile her Ekim ayında şehirlerimizi pembe ışıklarla aydınlatıyor, meme kanserine karşı toplumsal farkındalık oluşturuyoruz. Kadınlarda en yaygın kanser türü olan meme kanseri, her yıl milyonlarca yeni teşhisle küresel ölçekte ciddi bir sağlık sorunu olmayı sürdürüyor. Farklı noktalarda yanan pembe lambalar, erken teşhisin hayat kurtarıcı değerini hatırlatan güçlü bir sembol niteliği taşıyor. Ülkemizde meme kanserinin giderek yaygınlaşması, farkındalık çalışmalarını çok daha kritik hale getiriyor.

Bu yıl İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğümüz proje, aydınlatmaların kapsamını genişleterek daha fazla insana ulaşmamızı sağladı. Kadınların sağlıkla dolu geleceği için, farkındalığı artırmaya ve tarama oranlarını yükseltmeye yönelik çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN ERKEN TEŞHİSE VURGU

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin ise yaptığı açıklamada projenin yalnızca şehirlere renk katmadığını, aynı zamanda toplumun sağlık bilincini canlı tuttuğunu belirterek, "Pembe Lambalar, kadınlara meme kanserine karşı dikkatli olmayı ve düzenli taramanın hayati önemini hatırlatan sessiz bir çağrı niteliğinde. Şehir siluetine yayılan pembe aydınlatmalar farkındalığı güçlü bir simgeye dönüştürüyor. Meme kanseri erken teşhis edildiğinde tedavi başarısı son derece yüksek bir hastalıktır. Bu yüzden kanser tarama çalışmaları son derece önem kazanmaktadır. İlimizde bulunan 13 sağlıklı hayat merkezimiz bünyesinde yer alan ve kısa adı KETEM olan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde 40-69 yaş arası kadınlara ücretsiz mamografi hizmeti verilmektedir. Bu merkezlerimizde kanser taramalarını gerçekleştiren vatandaşlarımız arasında şüpheli belirtiler tespit edilenler hızlıca tedavi merkezlerine sevk edilmekte ve böylece ciddi bir yük altına girmeden kanserden kurtulma şansı elde etmektedir. UEDAŞ ile birlikte yürüttüğümüz bu proje ile amacımız, erken teşhisin değerini çok daha geniş kesimlere ulaştırmak ve kadınları harekete geçirmek" dedi.