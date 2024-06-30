Meme kanserine yakalanmıştı Şimal sağlık durumunu açıkladı: 'Korkudan ağlıyorum'

Yayınlanma: 30.06.2024 - 17:33

Güncelleme: 30.06.2024 - 17:33

Şarkıcı Şimal, 3 yıl önce meme kanserine yakalanmıştı. Bir süre kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören 38 yaşındaki şarkıcı, daha sonra ameliyat olmuştu.



Şimal, daha sonra yaptığı açıklamada "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok dualarınızı beklemekten başka... 'Ameliyat' dediler çok üzgünüm" ifadelerini kullanmıştı.

Beyninden ameliyat olan ve tedavisi devam eden Şimal'den sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından ağlarken çekilen görüntüsünü yayımlayan Şimal, "Pet sonuçları geldi. Vücudum tertemiz çok şükür. Psikolojik herhalde korkuyorum, bir daha yaşarsam aynı şeyleri diye... Aslında şu an çok mutluyum ama korkudan ağlıyorum" ifadelerini kullandı.

