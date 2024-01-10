Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal’den kötü haber...

Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal, sosyal medya hesabından beyninde tümör olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 09:41
Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal’den kötü haber...
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İki yıl önce meme kanserine yakalanan Şimal, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra ameliyat olmuştu. Kanseri yenen 37 yaşındaki şarkıcı, “Patoloji sonucumuz geldi, tertemiz” açıklamasını yapmıştı.

“MAALESEF BU SEFER BEYİNDE TÜMÖR GÖRDÜLER”

Rutin kontrollerini yaptırmak için hastaneye giden Şimal’in bu kez de beyninde tümör tespit edildi. Şimal kötü haberi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı:

“Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok. Dualarınızı beklemekten başka… Acil ameliyat dediler. Çok üzgünüm.”


Şimal

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