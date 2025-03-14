Meme kanserini yenen Canan Ergüder zorlu günleri anlattı

Yayınlanma: 14.03.2025 - 17:00

Güncelleme: 14.03.2025 - 17:00

2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan ve gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşan Canan Ergüder, hastalık sücrecini anlattı. Oyuncu, hastalık haberini dizi setinde aldığını belirterek ekip arkadaşlarının kendisine büyük destek verdiğini söyledi.

"O 80 KİŞİ BİR OLUP BENİ AYAKTA TUTTU"

Görkem İldaş'ın YouTube programına konuk olan Ergüder, kanser haberini "Menajerimi Ara" dizisinin setinde aldığını ifade etti. "Hayatımın en büyük haberlerinden biri kanserdi ve ben bu haberi 80 kişinin önünde aldım. O 80 kişi bir olup beni ayakta tuttu. Müthiş destek oldular. Ve o setten 6 hafta boyunca gık bile çıkmadı, haber yayılmadı" dedi.

"BEYNİMDE SİS VAR GİBİ HİSSEDİYORUM"

Hastalığın hayatında büyük değişimlere neden olduğunu belirten Ergüder, "Üstüme çok yük alabilen biriyim, ancak artık kendim için daha fazla şey yapmaya çalışıyorum. Spor yapmak zorundayım. Tedavi sürecinde menopoza girmek zorunda kaldım. Bu durumla baş etmek zormuş. Zaman zaman hatırlayamama yaşıyorum, beynimde sis var gibi hissediyorum. Bu yüzden vücudumu zinde tutmak için ekstra efor harcamam gerekiyor. İpin ucunu bıraktığım an gerileme başlıyor" şeklinde konuştu.

OĞLUĞUNUN GELECEĞİ KONUSUNDA KAYGILI

Canan Ergüder, 7 yaşındaki oğluğunun geleceğiyle ilgili endişelerini de dile getirdi. "Dünyanın şirazesi kaydı, ben tabii ki oğlum için kaygı hissediyorum. Onu iyi bir insan olarak yetiştirmek gerçekten çok zormuş. Kendi kendini korumasını öğretmek gerekiyor ve bu da kaygıya neden oluyor. Oğlum 3 yaşından beri kanser, pandemi, deprem gibi zorluklarla karşılaştı. Ona bu durumu nasıl anlatacağımı bilemiyorum, ama bir şekilde anlatmak zorunda hissediyorum" dedi.