Meme kanseriyle mücadele eden şarkıcı Jessie J ameliyat oldu

İngiliz şarkıcı Jessie J, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla meme kanserine yakalandığını duyurdu. 37 yaşındaki ünlü sanatçı, hastalığın erken evrede teşhis edildiğini ve ameliyat geçirdiğini açıkladı.

“NO SECRETS’TAN ÖNCE TEŞHİS KONULDU”

Açıklamasında hayranlarıyla her zaman açık bir şekilde iletişim kurduğunu belirten Jessie J, “Hayatımda yaşadığım her şeyi her zaman paylaştım. 'No Secrets' şarkım çıkmadan önce bana meme kanseri teşhisi konuldu” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, hastane odasından çektiği bir fotoğrafı da paylaşarak son 48 saat içinde yaşadığı fiziksel ve duygusal iniş çıkışları anlattı.

“ZOR ANLARI DA PAYLAŞACAĞIM”

Doktorlarına, hemşirelere ve partneri Chanan Safir Colman’a teşekkür eden Jessie J, şu anda evinde dinlendiğini söyledi. "Bu yolculukta hem iyi hem de zor anları paylaşmaya devam edeceğim. Şu anda zor bir dönemden geçen herkesi kucaklıyorum" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Ünlü şarkıcının, Colman ile ilişkisinden iki çocuğu bulunuyor. Jessie J’nin sağlık durumunun iyiye gittiği ve tedavi sürecini yakından takip ettiği bildirildi.