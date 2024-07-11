Meme kanseriyle savaşıyordu, Olivia Munn komedyen sevgilisi John Mulaney ile evlendi!

Yayınlanma: 11.07.2024 - 12:58

Güncelleme: 11.07.2024 - 12:58

'The Newsroom', 'Magic Mike', 'Iron Man 2' ve 'X-Men: Apocalypse' gibi filmleriyle tanınan ABD'li oyuncu Olivia Munn, Nisan 2023'ten bu yana meme kanseriyle mücadele ettiğini, tedavi için mastektomi ameliyatı olarak her iki memesini de aldırdığını açıklamıştı. 44 yaşındaki Munn daha sonra rahminin ve yumurtalıklarının da alındığını söylemişti.

Üst üste geçirdiği ameliyatlar ve zorlu tedavi süreci sonrası ünlü oyuncu, çocuğunun babası John Mulaney ile evlendi.



Olivia Munn ile 41 yaşındaki komedyen sevgilisi John Mulaney, New York'ta bir arkadaşlarının evinde düzenlenen bir törenle birbirlerine "Evet" dedi.

Malcolm adında 3 yaşında oğulları olan çiftin düğününe, 2012 yapımı 'The Newsroom' dizisinde Olivia Munn'un rol arkadaşı Sam Waterston da katıldı.

Bu, Olivia Munn'ın ilk, John Mulaney'in ise ikinci evliliği.

Olivia Munn, birbiri ardına geçirdiği zorlu ameliyatlarla hayata tutunurken, kanserle ettiği mücadelede azmiyle takdir topladı.

Olivia Munn, ilk kanserle mücadelesini açıklarken ailesinin, arkadaşlarının ve erkek arkadaşı John Mulaney'in kendisine destek olduğunu söylemiş, "Geceler boyunca tüm ameliyat ve tedavi şekillerini, karşılaşabileceğim yan etkilerini araştıran John'a müteşekkirim" ifadesini kullanmıştı.

Olivia Munn ile John Mulaney, Mayıs 2021'den bu yana birlikte.

