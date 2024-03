Yayınlanma: 14.03.2024 - 19:20

Güncelleme: 14.03.2024 - 19:20

Olivia Munn'un yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Olivia Munn'un hangi dizi ve filmlerde oynadığı araştırılıyor. Peki, Olivia Munn kim, kaç yaşında, nereli? Olivia Munn hangi filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

OLIVIA MUNN KİMDİR?

Olivia Munn, 3 Temmuz 1980 tarihinde doğdu. Kariyerine Tulsa'daki bir radyo istasyonunda staj yaparak başladı ve daha sonra Los Angeles'a taşınarak profesyonel sunuculuk kariyerine adım attı. 2006 ile 2010 yılları arasında oyunculara yönelik G4 kanalında "Attack of the Show!" programını sundu. Ayrıca 2010'dan 2011'e kadar "The Daily Show with Jon Stewart" programında muhabir olarak görev yaptı. En önemli rollerinden biri olan HBO dizisi "The Newsroom"da (2012-2014) üç sezon boyunca Sloan Sabbith karakterini canlandırdı.

OLIVIA MUNN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Scarecrow Gone Wild

National Lampoon's Strip Poker

The Road to Canyon Lake

Big Stan

Insanitarium

The Slammin' Salmon

Date Night

Iron Man 2

Jedi Junkies

I Don't Know How She Does It

Magic Mike

The Babymakers

Freeloaders

Unity

Deliver Us from Evil

Mortdecai

Ride Along 2

Zoolander 2

X-Men: Apocalypse

Office Christmas Party

The Lego Ninjago Movie

Ocean's 8

The Predator

Buddy Games

Love Wedding Repeat

Violet

Save Ralph

America: The Motion Picture

The Gateway

OLIVIA MUNN'UN SAĞLIK DURUMU

Olivia Munn, meme kanserine yakalandığını ve son 10 ay içinde 4 ayrı operasyon geçirdiğini açıkladı.