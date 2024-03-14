Olivia Munn kim, kaç yaşında, nereli? Olivia Munn hangi filmlerde oynadı?
Olivia Munn'un sağlık durumu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Olivia Munn'un sağlık durumu ve hayatı araştırılıyor. Peki, Olivia Munn kim, kaç yaşında, nereli? Olivia Munn hangi filmlerde oynadı?
Olivia Munn'un yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Olivia Munn'un hangi dizi ve filmlerde oynadığı araştırılıyor. Peki, Olivia Munn kim, kaç yaşında, nereli? Olivia Munn hangi filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
OLIVIA MUNN KİMDİR?
Olivia Munn, 3 Temmuz 1980 tarihinde doğdu. Kariyerine Tulsa'daki bir radyo istasyonunda staj yaparak başladı ve daha sonra Los Angeles'a taşınarak profesyonel sunuculuk kariyerine adım attı. 2006 ile 2010 yılları arasında oyunculara yönelik G4 kanalında "Attack of the Show!" programını sundu. Ayrıca 2010'dan 2011'e kadar "The Daily Show with Jon Stewart" programında muhabir olarak görev yaptı. En önemli rollerinden biri olan HBO dizisi "The Newsroom"da (2012-2014) üç sezon boyunca Sloan Sabbith karakterini canlandırdı.
OLIVIA MUNN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Scarecrow Gone Wild
National Lampoon's Strip Poker
The Road to Canyon Lake
Big Stan
Insanitarium
The Slammin' Salmon
Date Night
Iron Man 2
Jedi Junkies
I Don't Know How She Does It
Magic Mike
The Babymakers
Freeloaders
Unity
Deliver Us from Evil
Mortdecai
Ride Along 2
Zoolander 2
X-Men: Apocalypse
Office Christmas Party
The Lego Ninjago Movie
Ocean's 8
The Predator
Buddy Games
Love Wedding Repeat
Violet
Save Ralph
America: The Motion Picture
The Gateway
OLIVIA MUNN'UN SAĞLIK DURUMU
Olivia Munn, meme kanserine yakalandığını ve son 10 ay içinde 4 ayrı operasyon geçirdiğini açıkladı.
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