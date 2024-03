Ünlü oyuncu Olivia Munn meme kanserine yakalandı

Yayınlanma: 14.03.2024 - 12:27

Güncelleme: 14.03.2024 - 12:27

ABD'li oyuncu Olivia Munn, meme kanserine yakalandığını ve son 10 ay içinde 4 ayrı operasyon geçirdiğini açıkladı.

43 yaşındaki Munn, Şubat 2023'te 90 farklı kanser genini kontrol eden genetik bir test yaptırdığını ve hepsinin negatif çıktığını ancak yine de doktorunun Meme Kanseri Risk Değerlendirme Puanını hesaplamaya karar verdiğini ve bunun "hayatını kurtardığını" yazdı.

Yapılan biyopsinin ardından, oyuncunun her iki göğsünde de agresif bir kanser türü olduğu ortaya çıktı.

Oyuncu, "Şanslıyım. Seçeneklerim olmasına yetecek kadar zamanımız varken yakaladık. Bir gün bununla yüzleşmek zorunda kalabilecek her kadın için de aynısını istiyorum" diyerek tüm hayranlarına ve doktorlarına teşekkür etti.

Oyuncu ve eski televizyon sunucusu olan Munn, 2006 yılından 2010 yılına kadar oyunculara yönelik olan G4 kanalında Attack of the Show! programını sunmuştu. Munn ayrıca, "X-Men: Apocalypse", "The Newsroom", "The Predator", "Ride Along 2" yapımlarında rol almıştı.