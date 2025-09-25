Menstrual kap, külot, ped, tampon: Regl dönemi için en iyi ürün hangisi?

Bunlar gibi geleneksel seçeneklerin yanı sıra artık menstrual kap, regl külodu ve yıkanabilir pedler gibi yeniden kullanılabilir seçenekler de dahil olmak üzere daha geniş bir ürün yelpazesi mevcut.

Hangisinin sizin için en iyisi olduğuna karar vermek çok zor olabiliyor.

Bu ürünlerin giysilerinize kan bulaşmasını engelleyecek kadar güvenilir olup olmadıklarını merak ediyor olabilirsiniz.

Liverpool Üniversitesi'nde danışman jinekolog olarak görev yapan Dr. Tempest, BBC'ye her bir ürünün nasıl çalıştığını ve size en uygun ürünün hangisi olduğuna karar vermenize yardımcı olacak artı ve eksilerini anlattı.





MENSTRUAL KAP

Menstrual kaplar, tıbbi sınıf silikondan yapılmış küçük esnek kaplardır.

Bunları katlayıp vajinaya yerleştirirsiniz. Kanı emmez ama biriktirirler.

Dr. Tempest, kanamanızın ne kadar yoğun olduğuna veya çocuk sahibi olup olmadığınıza bağlı olarak satın alabileceğiniz farklı kap türleri olduğunu söylüyor.

"Hijyen de çok önemli, bu nedenle kabı yerleştirmeden önce ellerinizi yıkadığınızdan ve kullanımlar arasında bardağı temizlediğinizden emin olun" diye ekliyor.

Artıları

En çevre dostu regl ürünü

Tampona göre üç kata kadar daha fazla kan tutuyor

12 saate kadar yerinde kalabilir

Yıllarca yeniden kullanılabilir

10 yıla kadar dayanabilirler ancak ortalama kullanım yaşları iki ila dört yıl arasındadır

Uzun süreli kullanıldıklarından ekonomiklerdir

Eksileri

Takmak ve çıkarmak pratik gerektirir

Doğru ürünü bulmak zaman alabilir

Boşaltması zahmetli, özellikle de umumi tuvaletlerde

Kullanımlar arasında sterilizasyon gerekir

İlk aşamada maliyetli gelebilir

REGL KÜLOTLARI

Regl külotları kanı emen katmanlara sahip iç çamaşırlarıdır. Normal külotlar gibi giyilir, sonra yıkanır ve tekrar kullanılmak üzere kurutulur.

Özellikle uyku sırasında veya kanamanın daha az olduğu günler için idealdir.

Sızıntı endişesi taşıyor olabilirsiniz, ancak Dr. Tempest çoğu kişi için güvenilir olduklarını ve su geçirmez bir katmana ve koku önleyici astara sahip olduklarını söylüyor.

Artıları

Normal iç çamaşırı gibi görünür ve hissettirir

Kaymaz ve altı ila sekiz saat arasında kullanılabilir

Yeniden kullanılabilirler ve çevre dostudurlar - iki ila üç yıl arasında dayanırlar

Ek koruma için diğer ürünlerle birlikte kullanılabilir

Eksileri

Pahalı olabilirler

Kullanımlar arasında yıkama ve kurutma gerektirir

Ağır kanamalar için yeterince emici olmayabilir

Çamaşır yıkanmayacaksa seyahatler için kullanışsız

Gün içinde değiştirecekseniz yanınızda kullanılmış bir külot taşımanız gerekecek

YIKANABİLİR PEDLER

Yıkanabilir pedler tek kullanımlık olanlara benzer, ancak genellikle pamuk veya bambudan yapılır ve iç çamaşırınızın etrafına çıtçıtlarla tutturulur.

Bunları atmak yerine, tekrar kullanmak için durulayın, yıkayın ve kurutun.

Artıları

Plastik bazlı pedlere göre daha yumuşak ve rahattır

Çevre dostu

Çeşitli boyutlarda ve emme kapasitesinde seçenekler var

Maliyeti uzun vadede düşük

Üç ila beş yıl kullanım süresi

Eksileri

Her kullanımdan sonra yıkanması gerekir

Planlama gerektirir - Dr. Tempest, cildinize temas eden nemli kumaş enfeksiyon riskini artırabileceğinden, kullanımlar arasında uygun şekilde kurutulmaları gerektiğini söylüyor

Tek kullanımlık pedlere göre daha hacimli

Kullanılmış olanları eve götürmeniz gerekeceğinden, dışarıdayken daha az kullanışlı

TEK KULLANIMLIK PEDLER

Tek kullanımlık hijyenik pedler en yaygın kullanılan regl ürünüdür. İç çamaşırınıza yapışırlar, kanı dışarıdan emerler ve kullanımdan sonra sarılıp çöpe atılırlar.

Dr. Tempest, pedlerin düzenli olarak (her dört ila altı saatte bir) değiştirilmesini ve çok uzun süre kullanıldıklarında cildi tahriş edebilecekleri için sekiz saatten fazla kullanılmamalarını öneriyor.

Artıları

Kullanımı basit

Ultra inceden kalın gece pedlerine kadar birçok farklı boyutta mevcuttur

Gece koruması için iyi

Yeni başlayanlar için daha rahat olabilir

Eksileri

Hacimli olabilir veya yerinden kayabilir

Yüzme gibi su bazlı sporlar için pratik değildir

Çevreye zararlıdır - Dr. Tempest'e göre bir paket ped ortalama beş adet poşet ile aynı miktarda plastik içerir

Zaman içinde yeniden kullanılabilir seçeneklerden daha pahalıya gelir

TAMPONLAR

Tamponlar da yaygın olarak kullanılır ve vajinaya yerleştirilir, burada kanı emerler.

Dr. Tempest, bunların doğru şekilde imha edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Her gün 2,5 milyon tampon çöpe atılması gerekirken tuvalete atılıyor.

Artıları

Dikkat çekmez ve cepte taşınabilecek kadar küçük

Spor ve yüzme için iyi bir seçenek

Emicilik açısından farklı seçenekleri mevcut

Eksileri

Yerleştirmek rahatsız edici olabilir

Çok uzun süre kullanılması halinde düşük Toksik Şok Sendromu riski taşır

Çevre dostu değil

Yeniden kullanılabilir ürünlere kıyasla uzun vadede daha pahalıya gelir