Menstrual kap, külot, ped, tampon: Regl dönemi için en iyi ürün hangisi?

Bunlar gibi geleneksel seçeneklerin yanı sıra artık menstrual kap, regl külodu ve yıkanabilir pedler gibi yeniden kullanılabilir seçenekler de dahil olmak üzere daha geniş bir ürün yelpazesi mevcut.
Hangisinin sizin için en iyisi olduğuna karar vermek çok zor olabiliyor.
Bu ürünlerin giysilerinize kan bulaşmasını engelleyecek kadar güvenilir olup olmadıklarını merak ediyor olabilirsiniz.
Liverpool Üniversitesi'nde danışman jinekolog olarak görev yapan Dr. Tempest, BBC'ye her bir ürünün nasıl çalıştığını ve size en uygun ürünün hangisi olduğuna karar vermenize yardımcı olacak artı ve eksilerini anlattı.
MENSTRUAL KAP
Menstrual kaplar, tıbbi sınıf silikondan yapılmış küçük esnek kaplardır.
Bunları katlayıp vajinaya yerleştirirsiniz. Kanı emmez ama biriktirirler.
Dr. Tempest, kanamanızın ne kadar yoğun olduğuna veya çocuk sahibi olup olmadığınıza bağlı olarak satın alabileceğiniz farklı kap türleri olduğunu söylüyor.
"Hijyen de çok önemli, bu nedenle kabı yerleştirmeden önce ellerinizi yıkadığınızdan ve kullanımlar arasında bardağı temizlediğinizden emin olun" diye ekliyor.
Artıları
En çevre dostu regl ürünü
Tampona göre üç kata kadar daha fazla kan tutuyor
12 saate kadar yerinde kalabilir
Yıllarca yeniden kullanılabilir
10 yıla kadar dayanabilirler ancak ortalama kullanım yaşları iki ila dört yıl arasındadır
Uzun süreli kullanıldıklarından ekonomiklerdir
Eksileri
Takmak ve çıkarmak pratik gerektirir
Doğru ürünü bulmak zaman alabilir
Boşaltması zahmetli, özellikle de umumi tuvaletlerde
Kullanımlar arasında sterilizasyon gerekir
İlk aşamada maliyetli gelebilir
REGL KÜLOTLARI
Regl külotları kanı emen katmanlara sahip iç çamaşırlarıdır. Normal külotlar gibi giyilir, sonra yıkanır ve tekrar kullanılmak üzere kurutulur.
Özellikle uyku sırasında veya kanamanın daha az olduğu günler için idealdir.
Sızıntı endişesi taşıyor olabilirsiniz, ancak Dr. Tempest çoğu kişi için güvenilir olduklarını ve su geçirmez bir katmana ve koku önleyici astara sahip olduklarını söylüyor.
Artıları
Normal iç çamaşırı gibi görünür ve hissettirir
Kaymaz ve altı ila sekiz saat arasında kullanılabilir
Yeniden kullanılabilirler ve çevre dostudurlar - iki ila üç yıl arasında dayanırlar
Ek koruma için diğer ürünlerle birlikte kullanılabilir
Eksileri
Pahalı olabilirler
Kullanımlar arasında yıkama ve kurutma gerektirir
Ağır kanamalar için yeterince emici olmayabilir
Çamaşır yıkanmayacaksa seyahatler için kullanışsız
Gün içinde değiştirecekseniz yanınızda kullanılmış bir külot taşımanız gerekecek
YIKANABİLİR PEDLER
Yıkanabilir pedler tek kullanımlık olanlara benzer, ancak genellikle pamuk veya bambudan yapılır ve iç çamaşırınızın etrafına çıtçıtlarla tutturulur.
Bunları atmak yerine, tekrar kullanmak için durulayın, yıkayın ve kurutun.
Artıları
Plastik bazlı pedlere göre daha yumuşak ve rahattır
Çevre dostu
Çeşitli boyutlarda ve emme kapasitesinde seçenekler var
Maliyeti uzun vadede düşük
Üç ila beş yıl kullanım süresi
Eksileri
Her kullanımdan sonra yıkanması gerekir
Planlama gerektirir - Dr. Tempest, cildinize temas eden nemli kumaş enfeksiyon riskini artırabileceğinden, kullanımlar arasında uygun şekilde kurutulmaları gerektiğini söylüyor
Tek kullanımlık pedlere göre daha hacimli
Kullanılmış olanları eve götürmeniz gerekeceğinden, dışarıdayken daha az kullanışlı
TEK KULLANIMLIK PEDLER
Tek kullanımlık hijyenik pedler en yaygın kullanılan regl ürünüdür. İç çamaşırınıza yapışırlar, kanı dışarıdan emerler ve kullanımdan sonra sarılıp çöpe atılırlar.
Dr. Tempest, pedlerin düzenli olarak (her dört ila altı saatte bir) değiştirilmesini ve çok uzun süre kullanıldıklarında cildi tahriş edebilecekleri için sekiz saatten fazla kullanılmamalarını öneriyor.
Artıları
Kullanımı basit
Ultra inceden kalın gece pedlerine kadar birçok farklı boyutta mevcuttur
Gece koruması için iyi
Yeni başlayanlar için daha rahat olabilir
Eksileri
Hacimli olabilir veya yerinden kayabilir
Yüzme gibi su bazlı sporlar için pratik değildir
Çevreye zararlıdır - Dr. Tempest'e göre bir paket ped ortalama beş adet poşet ile aynı miktarda plastik içerir
Zaman içinde yeniden kullanılabilir seçeneklerden daha pahalıya gelir
TAMPONLAR
Tamponlar da yaygın olarak kullanılır ve vajinaya yerleştirilir, burada kanı emerler.
Dr. Tempest, bunların doğru şekilde imha edilmesi gerektiğini vurguluyor.
Her gün 2,5 milyon tampon çöpe atılması gerekirken tuvalete atılıyor.
Artıları
Dikkat çekmez ve cepte taşınabilecek kadar küçük
Spor ve yüzme için iyi bir seçenek
Emicilik açısından farklı seçenekleri mevcut
Eksileri
Yerleştirmek rahatsız edici olabilir
Çok uzun süre kullanılması halinde düşük Toksik Şok Sendromu riski taşır
Çevre dostu değil
Yeniden kullanılabilir ürünlere kıyasla uzun vadede daha pahalıya gelir