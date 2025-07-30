Merakla beklenen filmin çekimleri tamamlandı...

Hande Erçel ve Metin Akdülger'i buluşturan Prime Video filmi "İki Dünya Bir Dilek"in çekimleri tamamlandı. Filmde Hande Erçel Bilge karakterine, Metin Akdülger ise Can karakterine hayat verecek.

İKİ DÜNYA BİR DİLEK FİLMİNİN KONUSU

Bilge ve Can, 1998 yılbaşı gecesi yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle gittikleri hastanede tanışırlar. Henüz çocuk yaşta tanışan Bilge ve Can, yaşadıkları büyülü an nedeniyle aralarında farklı bir bağ geliştirirler. Aradan geçen yıllarla birlikte farklı yönlere savrulan Bilge ve Can'ın yolları kaderin ağlarını tekrar örmesiyle yeniden kesişir. Bilge artık başarılı bir avukatken, Can ise önemli bir keşfe imza aran bir arkeolog olmuştur. İkisinin arasındaki o bağ bu sefer zorlu bir sınavdan geçecektir.

Filmde Hande Erçel ve Metin Akdülger dışında Hüseyin Avni Danyal, İdil Fırat, Serkan Tınmaz, Erdal Bilingen, Rami Narin, Didem İnselel, İpek Erdem gibi isimler yer alacak.