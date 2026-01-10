Merakla beklenen 'Godzilla Minus Zero' filminin vizyon tarihi belli oldu

Oscar ödüllü “Godzilla Minus One” filminin devam projesi “Godzilla Minus Zero” için geri sayım başladı. Yapımın Japonya ve Kuzey Amerika vizyon tarihleri resmen duyuruldu.

2023 yılında izleyiciyle buluşan “Godzilla Minus One”, 15 milyon dolarlık mütevazı bütçesine rağmen dünya genelinde 116 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Son yılların en beğenilen Godzilla filmleri arasında gösterilen yapım, “En İyi Görsel Efekt” dalında Oscar ödülünü kazanarak bu kategoride ödül alan ilk Japon filmi olarak sinema tarihine geçti.

Elde edilen bu büyük başarının ardından filmin devam projesinin çekileceği duyuruldu. Devam filminin de ilk filmde olduğu gibi Takashi Yamazaki tarafından yönetileceği açıklandı. Yapımın adı ise “Godzilla Minus Zero” olarak belirlendi.

Hazırlıkları tamamlanan filmin vizyon takvimi de netleşti. Yapım şirketi Toho tarafından yapılan açıklamaya göre, “Godzilla Minus Zero” Japonya’da 3 Kasım 2026 tarihinde vizyona girecek. Bu tarih, orijinal “Godzilla” filminin 1954 yılında ilk kez gösterime girdiği günle aynı olması nedeniyle ayrı bir anlam taşıyor.

Film, Japonya’daki prömiyerinin hemen ardından 6 Kasım 2026’da Kuzey Amerika sinemalarında izleyiciyle buluşacak. Yapımın aynı hafta içinde hem Japonya’da hem de Kuzey Amerika’da gösterime girecek olması, Godzilla serisi tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor.

“Godzilla Minus Zero”nun konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin detaylar şimdilik gizli tutulurken, filmin diğer ülkelerdeki vizyon tarihleri henüz açıklanmadı.