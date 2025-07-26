İstanbul Arnavutköy'de, bir arsanın satışını vaat ederek vatandaşları 23 milyon lira dolandırdığı iddia edilen bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon doğrultusunda oyuncu Meral Kaplan'da gözaltına alındı. Peki, Meral Kaplan kimdir? Meral Kaplan kaç yaşında, nereli? Meral Kaplan neden gözaltına alındı?

MERAL KAPLAN KİMDİR?

1984'de doğan Meral Kaplan, Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği bölümünü bitirdikten sonra, İstanbul'a gelerek ilgi duyduğu alanda diksiyon ve spikerlik diploması aldı. Ardından oyunculuğa yönelmeye karar vererek, Akademi Hayat ve Plato oyunculuk okullarını bitirdi.

MERAL KAPLAN HANGİ YAPIMLARDA OYNADI?

Kaplan, Sevda Çiçeği, Düş Yakamdan, Hepsi 1 ve Çılgın Kanal adlı dizilerde Kutsal Damacana, Adab-ı Muaşeret ve Laz Vampir Tirakula adlı sinema filmlerinde rol aldı ve birçok magazin programı sundu.

MERAL KAPLAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, E.Y. isimli mağdurun şikayeti üzerine harekete geçti. E.Y., Arnavutköy'deki bir arazinin satışı için şüpheli S.Ö. ve yönlendirdiği kişilere toplam 23 milyon lira gönderdiğini ancak satış işleminin gerçekleşmediğini belirterek dolandırıldığını ifade etti.

Soruşturmanın devamında, olayla bağlantısı olduğu iddia edilen oyuncu Meral Kaplan da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaplan, hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.