Mercimek, anne sütünü artırıyor

05 Aralık 2021 Pazar, 00:00

Her mevsimde sevilerek tüketilen mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor. Soğuk kış sabahlarında insanın içini ısıtan mercimek tam bir şifa deposu.

Baklagiller familyasından olan mercimek, 20 ila 70 santimetre boylarında, yumuşak ve ince gövdeli, yuvarlak minik meyveleri bulunan otsu bir sebze bitkisi olarak biliniyor. Potasyum bakımından son derece zengin olan mercimek tansiyonu düşürüyor.

KANSIZLIĞI ÖNLÜYOR

Ayrıca en fazla demir ihtiva eden gıdalardan olan mercimek, folik asit yönünden de zengin olmasıyla öne çıkıyor. Mercimek, kansızlığı önlüyor ve kansere yakalanma riskini düşürüyor. Bol kan yaptığından dolayı hasta ve zayıf kişiler için çok faydalı olarak biliniyor.

Yüksek protein ihtiva ettiği için beden ve zihin işçilerini de zinde tutuyor.

ANNE SÜTÜNÜ ARTIRIYOR

Mercimeğin en önemli faydalarından biri ise stresi azaltıp sinirleri teskin etmesi. Geceleri yıpranan adalelerin tamirini hızlandırır ve bağırsakları yumuşatır. Ayrıca mercimeğin anne sütünü de artırıcı etkisi vardır. Uzmanlar bebek emziren kadınların bol bol mercimek yemelerini tavsiye ediyor.

Öte yandan Bursa'da Reyhan Pazarı'nda kırmızı mercimeğin kilosu 15 liraya, lokantalarda bir tas mercimek çorbası ise 10 ila 15 liraya satılıyor.