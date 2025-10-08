İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıoğlu’nun da aralarında bulunduğu ünlü isimlere, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan operasyon düzenlendi. Peki, Meriç Aral kimdir, kaç yaşında, nereli? Meriç Aral neden gözaltına alındı?

MERİÇ ARAL KİMDİR?

Meriç Aral, avukatlık yapan bir ailenin çocuğu olarak 17 Kasım 1988 tarihinde doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aynı zamanda yan dal olarak karşılaştırmalı edebiyat bölümünde eğitim gördü. Staj sonrasında oyunculuğa başladı. Film asistanı olarak kısa bir süre görev aldı. 2012 yılında yayımlanan Sultan adlı dizide ilk deneyimini gerçekleştirdi ve oyunculuk eğitimi almaya başladı. Medcezir'deki 'Hale' rolüyle tanındı. Ardından Çağan Irmak’ın yönetmenliğini yaptığı Unutursam Fısılda adlı filmde oynadı. Sonraki süreçte Yüksek Sosyete (2016) diziler ile Hesapta Aşk (2016) ve Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (2017) adlı filmlerde rol aldı.

2017-2019 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Söz adlı dizide Eylem Mercier karakterini canlandırdı. Ardından, 10 Ocak 2020'de vizyona giren Biz Böyleyiz adlı filmde Beril karakterini canlandırdı. Son olarak ise, 2021-2022 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Kaderimin Oyunu adlı dizide rol aldı.

MERİÇ ARAL'IN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Sultan (2012)

Medcezir (2013-2015)

Söz (2017-2019)

Kırmızı Oda (2020-2021)

Kaderimin Oyunu (2021-2022)

Unutursam Fısılda (2014)

Biz Böyleyiz (2020)

MERİÇ ARAL'IN ÖZEL HAYATI

Meriç Aral, eylül 2024'te meslektaşı Serkan Keskin ile evlendi.

MERİÇ ARAL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bugün sabah saatlerinde başlattığı soruşturma kapsamında 19 ünlü gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında İrem Derici, Berrak Tüzünataç, Deren ve Derin Talu, Hadise, Özge Özpirinççi, Ziynet Sali, Meriç Aral, Feyza Altun gibi isimler bulunuyor.