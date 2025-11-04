Merkür retrosu ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı astrolojiyle yakından ilgilenenler araştırılıyor. Peki, Merkür retrosu ne zaman başlayacak, hangi gün bitecek? Merkür retrosu kaç gün sürecek?

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?

Astroloji meraklılarının yakından takip ettiği Merkür retrosu, 9-29 Kasım arasında gerçekleşecek.

MERKÜR RETROSUNUN ETKİLERİ

Merkür retrosu bilgiyi işleyen, sözlü olarak iletişim kuran ve çevremizde olup bitene bir anlam ifade eden bir geçiştir.

Merkür gerilemesi nedeniyle ortaya iletişim, anlaşma, ifade, yolculuklar, ticaret, seyahat ve elektronik aletler gibi konularda aksaklıklar, gecikmeler veya hatalar çıkarabilir.