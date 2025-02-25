Mersin'de hasat kar altında başladı
Mersin'in Erdemli ilçesinde limon hasadı yapılırken, yağan kar ise görsel şölen sundu.
Türkiye'de limon üretimin yüzde 50'sinden fazlasının yapıldığı Mersin'de bu kış kar yağışı bölge bölge 200 rakıma kadar düştü. Limonun başkenti Erdemli ilçesine bağlı Tömük ve Hacıhalilarpaç Mahallesi'ne de kısa süreli kar yağdı. Limon hasadı yapan işçiler de kar yağışına yakalandı. Kar yağışı altına hasat yapan işçilerin o anları yine arkadaşları tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.
Kar yağışı altında limon hasadı kısa sürse de ayrı bir görsel şölen sundu. Yaklaşık 10 dakika etkili olan kar tutmadan eridi.
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