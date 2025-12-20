Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Mert Alaş'ın yaşamı araştırılıyor. Peki, Mert Alaş kimdir, ne iş yapıyor? Mert Alaş hakkında neden yakalama kararı çıkarıldı? İşte ayrıntılar...

MERT ALAŞ KİMDİR?

1981 yılında Ankara Üniversitesi fotoğrafçılık bölümü kazandı, yarıda bıraktı. Tekrar sınava hazırlanıp Solent University (Southampton) moda fotoğrafçılığı bölümünü kazandı. Fotoğrafçı Bilal Çelik ile tanıştı. İki yıl gibi bir süre yanında eğitim aldı.

MERT ALAŞ HAKKINDA NEDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI?

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.