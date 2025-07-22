Ulaşılması imkansız görünen coğrafyalara gidip, çektiği videolarla YouTube hesabında milyonlarca takipçiye ulaşan Mert Öztürk, trafik kazası geçirdi. Peki, Mert Öztürk kimdir? Mert Öztürk kaç yaşında, nereli? Mert Öztürk'ün sağlık durumu nasıl?

MERT ÖZTÜRK KİMDİR?

Mert Öztürk, 1992'de İzmir Karşıyaka'da doğdu. Aviv Üniversitesi'nde başladığı yüksek lisans programını yarıda bırakarak dünya turuna çıkan Öztürk, bu yolculuğunu YouTube kanalında takipçileriyle paylaştı.

Gezip gördüğü ülkelerin kültürlerini, geleneklerini ve doğal güzelliklerini izleyicilerine aktaran Öztürk, yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak tanınan bir isim haline geldi.

MERT ÖZTÜRK'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Mert Öztürk, Dominik Cumhuriyeti'nde motosikletle hareket halinde çekim yaptığı sırada bir anda dengesini kaybedip yere düştü ve sürüklendi. Fenomen Mert Öztürk, kaza anını sosyal medya hesabından paylaştı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Öztürk, "Sakın tek elle motor kullanmayın, hız yapmayın ve kamerayı sabitlemeden video çekmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Ben hepsini aynı anda yaptım ve sonuç: Dominik Cumhuriyeti'nin en güzel sahilini keşfetmek için çıktığım yolda hastanelik oldum" dedi.