Merve Dizdar: '100 metrekare evde yaşıyorum, asansörüm bile yok'

Nuri Bilge Ceylan’ın "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki performansıyla dünya çapında başarı elde eden ve Cannes’da ödül alan ilk Türk oyuncu olan Merve Dizdar, gündelik hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Son olarak "Kral Kaybederse" dizisiyle izleyici karşısına çıkan Dizdar, milyonların tanıdığı bir isim olmasına rağmen tercih ettiği sade yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

"DÖRDÜNCÜ KATA MERDİVENLE ÇIKIYORUM"

Cihan Ayger ile mutlu bir evlilik sürdüren 39 yaşındaki oyuncu, günlük rutinlerinin herkes gibi olduğunu vurguladı. Evinde yardımcı kullanmadığını belirten Dizdar, "Yemeğimi ve temizliğimi kendim yapıyorum. Zaten ufacık, 100 metrekare bir evim var. Apartman dairesi, asansörüm bile yok. Her gün merdivenle dördüncü kata çıkıyorum. Makine gibiyim" ifadelerini kullandı.

"ÜN BENİ DEĞİŞTİRMEDİ, DEĞİŞTİREMEZ"

Doğallığı ve disipliniyle tanınan usta oyuncu, hakkındaki "şöhret değiştirdi" yorumlarına da sert bir dille karşı çıktı. Tiyatro disipliniyle büyüdüğünü ve işçi bir ailenin çocuğu olduğunu hatırlatan Dizdar, şunları söyledi:

"Ün beni bir şey yapmadı, yapamaz da. Çünkü ün benim yol göstericim değil. Ben ünlü olmasaydım da bu mesleği yapardım. Benim şımarmam çok zor. Parasızlık gördüm, o yüzden beni hiçbir şey yıldıramaz."

TARİHE GEÇEN BAŞARI

25 Haziran 1986'da İzmir'de doğan Merve Dizdar, "Vatanım Sensin"den "Masumlar Apartmanı"na kadar pek çok önemli yapımda devleşti. 76. Cannes Film Festivali’nde aldığı ödülle Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran sanatçı, şu sıralar vaktini spor yaparak, kitap okuyarak ve dostlarıyla görüşerek değerlendiriyor.