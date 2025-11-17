Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.11.2025 14:13:00
Haber Merkezi
Survivor kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre ve Serhan Onat açıklanmıştı. Bugün bu isimler arasına bir kişi daha eklendi. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı Instagram'dan Milli voleybolcumuz Meryem Boz'un da Survivor'da olacağını duyurdu. Peki, Meryem Boz kimdir, kaç yaşında, nereli? Meryem Boz hangi takımlarda oynadı?

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruyla, milli voleybolcu Meryem Boz'un Survivor 2026 Ünlüler-All Star kadrosuna dahil olduğunu açıkladı. Peki, Meryem Boz kimdir, kaç yaşında, nereli? Meryem Boz hangi takımlarda oynadı?

MERYEM BOZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

3 Şubat 1988'de Eskişehir'de doğan Meryem Boz, Sultanlar Ligi profesyonel takımlarından Sarıyer Belediyespor'da pasör çaprazı olarak oynayan Türk profesyonel voleybolcu. Daha öncesinde; Eskişehir DSİ Bentspor yetişen voleybolcu daha öncesinde; İlbank, Atom Trefl Sopot, Fenerbahçe, Halkbank, 3BB Nakornnont, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Seramiksan, Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank ve Bahçelievler Belediyespor'da oynadı.

Millî takım

2009 Avrupa Kadınlar Voleybol Ligi - İkincilik

2010 Avrupa Kadınlar Voleybol Ligi - Üçüncülük

2015 Avrupa Voleybol Ligi [en] - İkincilik

2017 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası [en] - Üçüncülük

2018 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi - İkincilik

2018 Montreux Volley Masters [en] - Üçüncülük

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - İkincilik

2021 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi - Üçüncülük

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Üçüncülük

