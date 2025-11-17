Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruyla, milli voleybolcu Meryem Boz'un Survivor 2026 Ünlüler-All Star kadrosuna dahil olduğunu açıkladı. Peki, Meryem Boz kimdir, kaç yaşında, nereli? Meryem Boz hangi takımlarda oynadı?

MERYEM BOZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

3 Şubat 1988'de Eskişehir'de doğan Meryem Boz, Sultanlar Ligi profesyonel takımlarından Sarıyer Belediyespor'da pasör çaprazı olarak oynayan Türk profesyonel voleybolcu. Daha öncesinde; Eskişehir DSİ Bentspor yetişen voleybolcu daha öncesinde; İlbank, Atom Trefl Sopot, Fenerbahçe, Halkbank, 3BB Nakornnont, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Seramiksan, Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank ve Bahçelievler Belediyespor'da oynadı.

Millî takım

2009 Avrupa Kadınlar Voleybol Ligi - İkincilik

2010 Avrupa Kadınlar Voleybol Ligi - Üçüncülük

2015 Avrupa Voleybol Ligi [en] - İkincilik

2017 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası [en] - Üçüncülük

2018 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi - İkincilik

2018 Montreux Volley Masters [en] - Üçüncülük

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - İkincilik

2021 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi - Üçüncülük

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Üçüncülük